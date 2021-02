10 séries da Netflix mais viciantes do que chocolate

Dá Licença, Saúde (2018), Nat Saunders e James Serafinowicz

Daniel Glass é um mentiroso compulsivo que está com problemas no relacionamento e no trabalho. Em um exame de rotina, Daniel é diagnosticado com câncer e conta para todos que conhece. Logo, ele percebe que as pessoas começam a tratá-lo melhor. Quando ele descobre que o diagnóstico estava errado, decide manter a farsa para não perder seus privilégios.