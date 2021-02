10 séries para quem ama Friends, disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video

Uma das séries mais bem-sucedidas de todos os tempos, “Friends” (1994) deixou o catálogo da Netflix no final de 2020, pois a plataforma não conseguiu renovar o contrato com a Warner Bros. Infelizmente, o seriado não está em nenhum outro serviço de streaming atualmente. Para os fãs de “Friends” que estão se sentindo órfãos, a Bula reuniu em uma lista dez ótimas séries lançadas nos últimos anos que podem amenizar a falta da sitcom e que estão disponíveis na Netflix ou no Amazon Prime Video. As produções selecionadas também possuem tramas descomplicadas, episódios curtos e personagens cativantes. Entre elas, destacam-se “Tuca & Bertie” (2019), de Lisa Hanawalt; e “Fleabag” (2017), de Phoebe Waller-Bridge. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Eu Nunca… (2020), Mindy Kaling e Lang Fisher Devi é uma adolescente americana com descendência indiana que tenta equilibrar seus desejos com as exigências de sua rígida mãe. Impopular na escola, ela se apaixona logo pelo garoto mais cobiçado, o atleta Paxton. Enquanto faz de tudo para chamar a atenção de Paxton, Devi acaba magoando as pessoas que ela mais ama. A série é inspirada em momentos reais da vida da comediante Mindy Kaling. Os episódios de “Eu Nunca” têm no máximo 30 minutos.

Namorado de Natal (2019), Per-Olav Sørensen Johanne é uma enfermeira de 30 anos que está cansada das críticas de sua família por ainda ser solteira. Durante o jantar, sentindo-se pressionada, ela inventa que já tem um namorado e irá apresentá-lo no natal. Como faltam poucos dias para a festividade, ela entra em aplicativos de namoro e faz de tudo para encontrar um companheiro até lá.

Tuca & Bertie (2019), Lisa Hanawalt A série se passa em um universo fantasioso, habitado por animais antropomórficos, e discute o amadurecimento feminino a partir do olhar de duas amigas de longa data: Tuca, uma espécie de tucano, convencida e despreocupada; e Bertie, uma ave pardal ansiosa e sonhadora. Aos 30 anos, elas refletem acerca de temas como carreira, amor, sexo e machismo. Os episódios duram no máximo 26 minutos.

One Day at a Time (2017), Gloria Calderon Kellett e Mike Royce A série acompanha a rotina de uma família cubano-americana que vive em Los Angeles. Penelope é uma enfermeira que sofre de Transtorno do Estresse Pós-Traumático devido ao tempo que trabalhou como militar no exército. Após deixar o marido, ela se esforça para criar seus dois filhos adolescentes com a ajuda da mãe, uma cubana conservadora, e de seu amigo Schneider, o síndico do prédio onde a família vive.

Crashing (2016), Phoebe Waller-Bridge A série conta a história de seis jovens londrinos que se conhecem num hospital desativado. Devido à crise financeira, eles decidem morar no local, pois os donos alugam os quartos a preços populares. Juntos, eles vivem situações improváveis e se tornam grandes amigos. Mas, a falta de privacidade também faz com que algumas rivalidades apareçam. Os episódios de “Crashing” têm 24 minutos.

Lovesick (2014), Gordon Anderson Dylan descobre que contraiu clamídia, uma doença sexualmente transmissível. Sabendo que a doença necessita de tratamento médico, ele decide se encontrar com todas as mulheres com quem teve relações sexuais nos últimos três anos para orientá-las a fazer o teste. E, para conseguir contatar as ex-parceiras, Dylan conta com a ajuda de seus dois melhores amigos: o garanhão Luke e a meiga Evie.

Arrested Development (2003), Mitchell Hurwitz A série acompanha a rotina da família Bluth, que vira de cabeça para baixo quando o patriarca, George, é preso por forjar as contabilidades de sua empresa. Michael, que é o filho mais sensato de George, fica responsável por reerguer os negócios da família. Ao mesmo tempo, ele tenta criar o próprio filho e resolver os problemas da mãe alcoólatra e de seus irmãos inconsequentes.

Amazon Prime Video

The L Word: Geração Q (2020), Steph Green e Sarah Pia Anderson “Geração Q” é a sequência da série “The L Word”, exibida entre 2004 e 2009, centrada na vida de três amigas lésbicas que vivem em Los Angeles. Bette agora é uma política que pretende se candidatar à presidência, Shane está passando por um divórcio doloroso e Alice se tornou apresentadora de TV. Além do elenco original, novas tramas e personagens foram adicionadas à série.

Fleabag (2017), Phoebe Waller-Bridge A série acompanha a vida de uma mulher chamada apenas de Fleabag, algo que pode ser traduzido como “fracassada”. Além dos conflitos familiares que enfrenta, ela luta para superar a morte de sua sócia e melhor amiga. Vivendo em Londres, Fleabag tenta reajustar sua vida, mas vive de ressaca e se envolve com caras errados, enquanto seu negócio vai de mal a pior. A série foi a maior vencedora do Emmy 2019, conquistando quatro estatuetas.