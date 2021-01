Maior serviço de streaming da atualidade, a Netflix começou a produzir conteúdos originais em 2013, com a estreia da série “House of Cards”. Ao contrário dos estúdios tradicionais, a empresa não interfere no conteúdo dos seriados e divulga todos os episódios da maioria das séries de uma vez só. Com essas estratégias, a plataforma conseguiu conquistar quase 200 milhões de assinantes em todo o mundo. A Bula analisou o catálogo da Netflix e elaborou um ranking com todas as séries originais do serviço de streaming. Ao todo, são 218 títulos, que foram organizados de acordo com as avaliações que receberam em sites como IMDb e Rotten Tomatoes. Entre os preferidos do público, estão “Dark” (2017), de Baran bo Odar; e “O Gambito da Rainha” (2020), de Scott Frank. Não foram consideradas programações infantis, séries de animação, reality shows e documentais.

218 — Chichipatos (2020), Dago García 217 — Brava Beanie (2020), Debbie Rao 216 — Team Kaylie (2019), Tracy Bitterolf 215 — The Iliza Shlesinger Sketch Show (2020), Iliza Shlesinger 214 — Irmãos Cervejeiros (2020), Greg Schaffer 213 — Outra Vida (2019), Aaron Martin 212 — Três Metros Acima do Céu (2020), Francesco Lagi 211 — Resgate em Malibu: A Série (2019), Savage Steve Holland 210 — The Characters (2016), John T. Reynolds 209 — Barra Brava (2020), Israel Adrián 208 — Reality Z (2020), Rodrigo Monte 207 — Match Imperfeito (2020), Nipun Dharmadhikari 206 — Hasmukh (2020), Nikhil Gonsalves 205 — Luna Nera (2020), Francesca Comencini 204 — Betaal (2020), Patrick Graham 203 — The Search (2020), Catalina Aguilar 202 — Vampires x The Bronx (2020), Osmany Rodriguez 201 — YG Future Strategy Office (2018), Seok-min Kim 200 — Distanciamento Social (2020), Anya Adams 199 — O Escolhido (2019), Mas Calligaris 198 — Tudo Junto Misturado (2020), Jason Berger 197 — Curon (2020), Fabio Mollo 196 — Como Acabar Com o Natal: O Casamento (2020), Johnny Barbuzano 195 — O Preço da Perfeição (2020), Michael MacLennan 194 — Cursed (2020), Frank Miller 193 — Feito em Casa (2020), Ana Lily Amirpour 192 — Carta ao Rei (2019), Felix Thompson 191 — Estocolmo (2016), Diego Palacio 190 — No Good Nick (2019), Keetgi Kogan 189 — Insaciável (2018), Lauren Gussis 188 — Haters Back Off! (2016), Colleen Ballinger 187 — 8 em Istambul (2020), Berkun Oya 186 — Quatro Histórias de Pecado (2020), Sudha Kongara 185 — Paranormal (2020), Amr Salam 184 — Equinox (2020), Soren Balle 183 — Valeria (2020), Inma Torrente 182 — Ju-On: Origens (2020), Shô Miyake 181 — Sempre Bruxa (2019), Mateo Stilverbeg 180 — O Diretor Nu (2019), Hayato Kawai 179 — Onisciente (2020), Pedro Aguilera 178 — Alguém Tem que Morrer (2020), Manolo Caro 177 — Quase Feliz (2020), Alejandro de Grazia 176 — The Rain (2018), Kenneth Kainz 175 — Seguidores (2020), Mika Ninagawa 174 — Famoso…na França (2019), Andrew Mogel 173 — Dear White People (2017), Justin Simien 172 — Sangue e Água (2020), Nosipho Dumisa 171 — Boca a Boca (2020), Esmir Filho 170 — Hache (2019), Jorge Torregrossa 169 — Crimes em Déhli (2019), Richie Mehta 168 — Reunião de Família (2019), Meg DeLoatch 167 — Assassinos Wu (2019), Tony Krantz 166 — Black Summer (2019), John Hyams 165 — Lunatics (2019), Chris Lilley 164 — Os Favoritos de Midas (2020), Mateo Gil 163 — Diablero (2018), José Manuel 162 — Mortel (2019), Simon Astier 161 — Selena: A Série (2020), Moisés Zamora 160 — Desejo Sombrio (2020), Kenya Marquez 159 — The Neighbor (2019), Paco Caballero 158 — Coletivo Terror (2020), Geir Henning 157 — Enfermeira Exorcista (2020), Kyoung-mi Lee 156 — Chambers (2019), Leah Rachel 155 — She (2020), Arif Ali 154 — Samantha! (2018), Felipe Braga 153 — Sneakerheads (2020), Jay Longino 152 — Dilema (2019), Mike Kelley 151 — Persona (2019), Jeon Go-woon 150 — Biohackers (2020), Christian Ditter 149 — A Duquesa (2020), Katherine Ryan 148 — Ela Quer Tudo (2017), Spike Lee 147 — Control Z (2020), Bernardo De La Rosa 146 — A Desordem que Ficou (2020), Carlos Montero 145 — Um Natal Nada Normal (2020), Tobi Baumann 144 — O Jovem Wallander (2020), Ole Endresen 143 — Warrior Nun (2020), Simon Barry 142 — My Only Love Song (2017), Doo-sik Min 141 — Space Force (2020), Steve Carell e Greg Daniels 140 — #BlackAF (2020), Kenya Barris 139 — Desenrolados (2017), David Javerbaum 138 — Wet Hot American Summer: Ten Years Latter (2017), David Wain 137 — Fuller House (2016), Jeff Franklin 136 — A Ordem (2019), Shelley Eriksen e Dennis Heaton 135 — Marseille (2015), Dan Frack 134 — Punho de Ferro (2017), Stephen Surjik 133 — Amigos da Faculdade (2017), Francesca Delbanco 132 — Fate: A Saga Winx (2021), Brian Young 131 — Easy (2016), Joe Swanberg 130 — Gypsy (2017), Lisa Rubin 129 — 50M2 (2020), Burak Aksak 128 — Tidelands (2018), Stephen M. Irwin 127 — Girlboss (2017), Kay Cannon 126 — Sintonia (2019), Johnny Araújo e Kondzilla 125 — Blazing Transfer Students (2017), Toshio Lee 124 — Coisa Mais Linda (2019), Caito Ortiz 123 — The Good Cop (2018), Andy Breckman 122 — A Última Palavra (2020), Pola Beck e Aron Lehmann 121 — Se Joga, Charlie (2019), Gary Reich e Idris Elba 120 — Gatunas (2019), Amy Andelson 119 — Noite Adentro (2020), Inti Calfat e Dirk Verheye 118 — Não Fale com Estranhos (2020), Daniel O’Hara 117 — Os Defensores (2017), S. J. Clarkson 116 — Jogos Sagrados (2018), Varun Grover 115 — The Society (2019), Christopher Keyser 114 — Ghoul (2018), Patrick Graham 113 — Emily em Paris (2020), Darren Stars 112 — Hemlock Grove (2013), David Straiton 111 — Flaked (2016), Will Arnett 110 — Bárbaros (2020), Barbara Eder 109 — Switched (2018), Kaata Sakamoto 108 — Criando Dion (2019), Seith Mann 107 — Amizade Dolorida (2019), Rightor Doyle 106 — Ingobernable (2016), Kate del Castillo 105 — Perdidos no Espaço (2018), Matt Sazama 104 — Mãe Só Tem Duas (2021), Carolina Rivera 103 — O Maior Assalto (2020), Pablo Gonzalez 102 — Amor Ocasional (2018), Renaud Bertrand 101 — Aunty Donna: Barraco da Diversão (2020), Aunty Donna 100 — Safe (2018), Harlan Coven 99 — Aceleradas (2020), Diego Martínez 98 — Bridgerton (2020), Chris Van Dusen 97 — Ratched (2020), Ryan Murphy 96 — Amor e Anarquia (2020), Lisa Langseth 95 — O Jogo da Vítima (2020), Kuan-Chung Chen 94 — O Clube das Babás (2020), Rachel Shukert 93 — Sweet Home (2020), Young-woo Jang 92 — Wet Hot American Summer (2015), David Wain 91 — O Segredo do Templo (2019), Gonenc Uyanik 90 — Love Alarm (2019), Lee Na-Jeong 89 — Flagrantes de Família (2019), Igor Gotesman 88 — Doces Magnólias (2020), Laura Nisbet 87 — 3% (2016), Pedro Aguilera 86 — W/Bob & David (2015), David Cross 85 — Gentefied (2020), Marvin Bryan Lemus e Linda Yvette Chavez 84 — Lady Dynamite (2016), Pam Brady 83 — A Maldição da Mansão Bly (2020), Mike Flanagan 82 — Ragnarok (2020), Mogens Hagedorn 81 — Namorado de Natal (2019), Per-Olav Sørensen 80 — Virgin River (2019), Martin Wood 79 — Alexa & Katie (2018), Heather Wordham 78 — The Ranch (2016), Jim Patterson 77 — Dash & Lily (2020), Joe Tracz 76 — The Politician (2019), Ryan Murphy 75 — O Mundo Sombrio de Sabrina (2018), Roberto Aguirre-Sacasa 74 — Grand Army (2020), Katie Cappiello 73 — Everything Sucks! (2018), Bem York Jones 72 — 13 Reasons Why (2017), Brian Yorkey 71 — Outer Banks (2020), Jonas Pate 70 — Criminal Reino Unido (2019), Jim Field Smith 69 — Unbreakable Kimmy Schmidt (2015), Robert Carlock e Tina Fey 68 — Irmandade (2019), Pedro Morelli 67 — Locke & Key (2020), Michael Morris 66 — Luke Cage (2016), Andy Goddard 65 — As Telefonistas (2017), Ramón Campos 64 — Special (2019), Ryan O’Connell 63 — Elite (2018), Ramón Salazar 62 — A Casa das Flores (2018), Manolo Caro 61 — Extracurricular (2020), Jin-min Kim 60 — You (2018), Greg Berlanti 59 — Maniac (2018), Cary Fukunaga 58 — Club de Cuervos (2015), Gary Alazraki e Michael Lam 57 — Mistery Science Theater 3000: The Return, Joel Hodgson 56 — Gilmore Girls: Um Ano Para Recordar (2016), Amy Sherman-Palladino 55 — Lupin (2021), Louis Leterrier 54 — The OA (2016), Zal Batmanglij e Brit Marling 53 — Altered Carbon (2018), Laeta Kalogridis 52 — Ninguém tá Olhando (2019), Daniel Rezende 51 — Santa Clarita Diet (2017), Victor Fresco 50 — Desventuras em Série (2017), Daniel Handler e Barry Sonnenfeld 49 — Como Vender Drogas Online (Rápido) (2019), Lars Montag 48 — Jessica Jones (2015), Stephen Surjik 47 — Suburra: Sangue em Roma (2017), Michele Placido 46 — Boneca Russa (2019), Natasha Lyonne e Amy Poehler 45 — Eu Nunca… (2020), Mindy Kaling 44 — Nada Oetodoxa (2020), Anna Winger 43 — Glow (2017), Liz Fahive e Carly Mensch 42 — On My Block (2018), Eddie Gonzalez 41 — Disque Amiga para Matar (2019), Liz Feldman 40 — The Umbrella Academy (2019), Steve Blackman 39 — O Mecanismo (2018), José Padilha 38 — Marco Polo (2014), John Fusco 37 — Bloodline (2015), Todd A. Kessler 36 — Pousando no Amor (2019), Jung Hyo Lee 35 — Lúcifer (2018), Nathan Hope 34 — Orange Is The New Black (2013), Jenji Kohan 33 — Dix Pour Cent (2015), Fanny Herrero 32 — O Método Kominsky (2018), Chuck Lorre 31 — Vândalo Americano (2017), Dan Perrault 30 — One Day At a Time (2017), Gloria Calderon Kellett 29 — The Witcher (2019), Lauren Schmidt 28 — Godless (2017), Scott Frank 27 — The Get Down (2016), Baz Luhrman 26 — Sense8 (2015), Lilly e Lana Wachowski 25 — La Casa de Papel (2017), Álex Pina 24 — Atypical (2017), Robia Rashid 23 — Sex Education (2019), Laurie Nunn 22 — Master of None (2015), Aziz Ansari 21 — Grace & Frankie (2015), Marta Kaufman 20 — Kingdom (2019), Seong-hun Kim 19 — The Last Kingdom (2015), Peter Hoar 18 — Inacreditável (2019), Susannah Grant 17 — Julie and The Phantoms (2020), Dan Cross 16 — Narcos: México (2018), Carlo Bernard 15 — After Life (2019), Ricky Gervais 14 — Ozark (2017), Bill Dubuque e Mark Williams 8 13 — O Justiceiro (2017), Jim O’Hanlon 12 — Anne With an E (2017), Moira Walley-Beckett 11 — Cobra Kai (2018), Jon Hurwitz

10 — A Maldição da Residência Hill (2018), Mike Flanagan Em 1992, o casal Hugh e Olivia se muda com os cinco filhos para a mansão Hill. O objetivo deles é reformar a casa para vendê-la depois por um preço mais alto. Mas, situações sobrenaturais ocorrem frequentemente no lugar, perturbando a família. Anos depois, a caçula da família se suicida após revisitar a residência. Então, os irmãos decidem voltar ao local para entender o que aconteceu.

9 — Mindhunter (2017), Joe Penhall Em 1977, com o aparecimento da psicologia criminal, os agentes do FBI Holden Ford e Bill Tench se unem para realizar um plano ambicioso: desenvolver a primeira pesquisa nos Estados Unidos sobre a mente dos seriais killers. A partir desse estudo, eles pretendem trabalhar em casos aparentemente sem solução. Holden e Bill decidem entrevistar assassinos presos, mas antes precisam ganhar a confiança deles.

8 — Demolidor (2015), Phil Abraham Quando criança, Matthew Michael Murdock sofre um terrível acidente que o deixa cego e, ao mesmo tempo, aguça os seus outros sentidos. Já adulto, ele se forma em direito e começa a trabalhar como advogado durante o dia. Durante a noite, entretanto, ele utiliza as suas habilidades especiais para combater o crime na cidade de Nova York, onde vive.

7 — Ozark (2017), Mark Williams e Bill Dubuque Marty Bird vive em Chicago com sua esposa e dois filhos adolescentes. Eles parecem uma família normal, exceto pelo trabalho de Marty, um consultor financeiro que é também o mais importante lavador de dinheiro para o segundo maior cartel de drogas do México. Quando seus esquemas são descobertos, ele tem que mudar com a família para a bucólica região dos Lagos Ozark, no Missouri.

6 — O Gambito da Rainha (2020), Scott Frank Beth Harmon, uma menina órfã, descobre que possui um talento surpreendente para jogar xadrez. Ela aprende o jogo secretamente, com o zelador do orfanato. Ao ser adotada por uma família, ela começa a participar de competições — e a ganhar dinheiro com elas. Em pouco tempo, Beth se torna a melhor jogadora dos Estados Unidos. Agora, aos 22 anos, ela precisa encarar o maior desafio de sua vida: derrotar o campeão mundial de xadrez.

5 — The Crown (2016), Peter Morgan e Stephen Daldry Filha do rei George VI, Elizabeth II sabe que não terá uma vida comum. Após a morte do pai, ela dá seus primeiros passos em direção ao trono inglês, começando pelas audiências semanais com os primeiros-ministros. Ela assume a coroa com apenas 25 anos e precisa aprender a equilibrar o tempo entre as obrigações oficiais e sua família. Ao longo dos episódios, a série acompanha a jornada da rainha até os dias atuais.

4 — Stranger Things (2016), Matt e Ross Duffer Em novembro de 1983, na pequena cidade de Hawkins, o garoto Will, de apenas 12 anos, desaparece misteriosamente. Logo, o xerife Jim Hooper inicia uma operação para encontrá-lo. Mas, os amigos de Will decidem procurá-lo por conta própria e, durante a busca, conhecem Eleven, uma garota com poderes telecinéticos que diz saber onde o garoto desaparecido está.

3 — Narcos (2015), Carlo Bernard A série conta como a cocaína se propagou nos Estados Unidos e na Europa pela ação do Cartel de Medellín, na Colômbia, liderado por Pablo Escobar, um dos maiores narcotraficantes do mundo. Apesar de ser um criminoso, ele era adorado pela população colombiana. Dois agentes do Departamento de Justiça dos Estados Unidos foram designados para capturar e matar Pablo.

2 — Dark (2017), Baran bo Odar A história se passa na pequena cidade fictícia de Winden, na Alemanha. Nesse povoado, onde as famílias permanecem por gerações, todos se conhecem. Quando duas crianças desaparecem, a população se assusta e suas vidas pacatas são completamente atormentadas. As investigações trazem à tona os segredos obscuros de quatro famílias da cidade.