O homem mais bonito de cada década, de 1910 a 2020

1990 — Denzel Washington

Nascido em 1954, o ator estadunidense Denzel Washington acumula nove indicações ao Oscar e recebeu o prêmio duas vezes: um de Melhor Ator Coadjuvante, pelo filme “Glory” (1990), e um de Melhor Ator, por “Dia de Treinamento” (2002). Em 2020, foi eleito pelos críticos do jornal “The New York Times” como o melhor ator do século 21.