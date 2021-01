10 filmes leves e inspiradores que toda mulher deveria assistir, disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video

Uma Nova Chance (2019), Peter Segal

Maya trabalha há anos num supermercado, mas está insatisfeita com sua vida profissional, pois nunca foi promovida. Ao ver a tristeza de Maya, seu sobrinho cria um currículo na internet com informações falsas sobre ela. Neste portfólio, Maya é uma consultora pós-graduada, com experiência em várias multinacionais. Logo ela é procurada por uma grande empresa, que lhe oferece um salário altíssimo. Sem saber direito o que está acontecendo, ela aceita.