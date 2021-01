As 10 mulheres mais bonitas de 2021

7 — Lupita Nyong’o

Lupita Nyongo’o nasceu em 1983, na Cidade do México, e foi a primeira atriz mexicana a ganhar o Oscar. Ela conquistou o prêmio em 2014, na categoria “Melhor Atriz Coadjuvante”, por sua atuação no filme “12 anos de Escravidão”. No mesmo ano, foi eleita a mulher mais bonita do mundo pela Revista People. Seu último trabalho, até o momento, é o longa “Us” (2019), de Jordan Peele.