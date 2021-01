10 séries da Netflix para quem amou Bridgerton

When Calls The Heart (2014), Michael Landon Jr.

Ambientada no início do século 20, a série conta a história de Elizabeth Thatcher, uma jovem culta, acostumada com uma vida de luxo na cidade grande, que decide abandonar tudo para trabalhar como professora em Coal Valley, uma pequena cidade no oeste do Canadá. Determinada a provar que é capaz de ser independente, Elizabeth ganha a confiança dos moradores aos poucos e tenta se adaptar aos novos costumes da vida no campo.