Os 10 melhores filmes que estreiam em janeiro na Netflix

Para iniciar 2021 com muitas novidades, a Netflix disponibilizará mais de 50 novas produções em seu catálogo durante o mês de janeiro. Para os leitores cinéfilos, a Bula reuniu em uma lista os dez lançamentos de filmes e documentários que são imperdíveis. Entre os melhores, estão os dramas “A Escavação” (2021), de Simon Stone; “O Tigre Branco” (2021), de Ramin Bahrani; e “Pieces of a Woman” (2021), de Kornél Mundruczó. Do mesmo estúdio criador de “Resgate” (2020), a ação futurista “Zona de Combate” (2021), de Mikael Hafstrom, também é uma grande aposta do serviço de streaming. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

A Escavação (2021), Simon Stone Às vésperas da Segunda Guerra mundial, a viúva Edith contrata um arqueólogo escavador para explorar sepultamentos ancestrais em sua propriedade. Ao longo da escavação, o homem descobre que há muitos artefatos históricos e valiosos enterrados na terra de Edith. Com as descobertas, a vida dos dois muda completamente e eles se tornam alvo de pessoas ambiciosas. O longa é baseado em fatos, narrados no livro homônimo de John Preston.

O Tigre Branco (2021), Ramin Bahrani Balram é um jovem inteligente e ambicioso que cresceu numa pobre zona rural da Índia. Para sair de sua aldeia, ele aceita trabalhar como motorista de Ashok, um homem milionário. Treinado desde sempre para ser um servo, ele se torna indispensável para o patrão rico. Mas, após ser traído por Ashok, Balram se rebela e inicia uma jornada independente para deixar a pobreza e ascender socialmente.

Pai em Dobro (2021), Cris D’Amato Vicenza é uma jovem de 18 anos que foi criada em uma comunidade matriarcal hippie. Ela ama a vida em meio a natureza, mas sempre teve vontade de conhecer o pai. Quando sua mãe viaja para a Índia, Vicenza aproveita a oportunidade para ir até o Rio de Janeiro iniciar sua busca. Na cidade, ela conhece dois ex-namorados de sua mãe e se apega profundamente a eles, mesmo sem saber qual deles é realmente seu pai.

Pieces of a Woman (2021), Kornél Mundruczó Martha e Sean Carson estão prestes a se tornarem pais. Mas, durante o parto domiciliar, a parteira acaba sendo negligente e a bebê deles morre pouco tempo após o nascimento. Enquanto tenta lidar com o luto, Martha ainda precisa encarar o relacionamento abalado com Sean e a presença da mãe autoritária. Além disso, o processo judicial que ela move contra a parteira se torna público.

Ratones Paranoicos: Por Trás das Câmeras (2021), Alejandro Ruax Com entrevistas e imagens inéditas de shows, este documentário aborda a trajetória e os bastidores do grupo Ratones Paranoicos, a banda de rock mais duradoura da argentina. Formada em 1983, em Buenos Aires, a banda, que era comparada aos Rolling Stones, passou por dificuldades e separações até um inesperado reencontro em 2017.

Vovó Saiu do Armário (2021), Ángeles Reiné Sofia e Célia, duas amigas de longa data, decidem contar para a família que estão apaixonadas e que pretendem oficializar a união. Eva, neta de Sofia, está prestes a se casar com um herdeiro escocês. Temendo a reação da família de seu noivo, que é superconservadora, ela resolve voltar para casa e evitar o casamento da avó. Para isso, ela conta com a ajuda de Jorge, filho de Célia, que também não apoia a união.

Zona de Combate (2021), Mikael Hafstrom Thomas Harp, um piloto de drones, é enviado a uma zona militar perigosa com a missão de localizar um dispositivo que pode causar a destruição total da Terra. Inexperiente no trabalho de campo, ele é acompanhado pelo capitão Anthony, um androide com força sobre-humana. Para encontrar o dispositivo antes do exército inimigo, eles precisam enfrentar poderosos robôs armados.

Por um Corredor Escuro (2018), Rodrigo Cortés Katherine, uma adolescente problemática, é enviada pelo serviço social para Blackwood, uma instituição destinada à reeducação de garotas infratoras. Enquanto explora os corredores da escola, Katherine e suas colegas descobrem que a mansão é habitada por perigosos seres sobrenaturais. Agora, elas precisam encontrar uma forma de expulsar a maldição antes que sejam mortas.

Apenas o Começo (2017), Ron Shelton Duke é o gerente residente do resort Villa Capri, que abriga idosos em busca de uma vida tranquila e divertida. Ele garante o conforto dos clientes, por isso é amado por todos. Mas a situação muda com a chegada de Leo, um carismático ex-militar que começa a competir com Duke pela atenção dos hóspedes. Os dois são rivais, mas quando Duke descobre que está na mira de pessoas perigosas, pede que Leo o proteja.