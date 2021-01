10 filmes com os finais mais comoventes de todos os tempos

3 — O Segundo Rosto (1966), John Frankenheimer

Arthur Hamilton é um executivo bem-sucedido, mas insatisfeito com a vida. Um dia, ele recebe o telefonema de um conhecido que ele pensava estar morto. Esse amigo apresenta a Arthur uma empresa especializada em “renascimentos”. Ele entra em contato com a organização, que lhe dá a oportunidade de uma nova vida e carreira, mudando de aparência por meio de uma cirurgia. Enquanto isso, todas as providências serão tomadas para que amigos e familiares pensem que ele morreu.