10 filmes odiados pela crítica, mas amados pelo público, disponíveis na Netflix

As Branquelas (2004), Keenen Ivory Wayans

Marcus e Kevin, dois agentes do FBI, falham em uma missão e, como castigo, são forçados a escoltar duas irmãs socialites. Eles devem levá-las em segurança até um evento, pois há uma ameaça de sequestro contra elas. Mas, após um pequeno acidente, as irmãs alegam que estão muito feias e não irão ao evento. Com medo de perderem o emprego, Marcus e Kevin se disfarçam como as patricinhas e viajam no lugar delas. “As Branquelas” é um filme amado pelo público e marcou uma geração, mas recebeu apenas 15% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.