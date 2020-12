Os 10 escritores clássicos mais bonitos da história

Um bom livro se reconhece pela capacidade de envolver o leitor, nada tem a ver com a aparência física de quem o escreveu. Mas há escritores que, além do talento excepcional, são muito atraentes. Alguns deles, inclusive, ficam conhecidos pela vida libertina e por colecionarem casos amorosos. Jack Kerouac, por exemplo, teve várias namoradas e se casou três vezes, sendo que suas mulheres serviram como inspiração na hora de criar personagens. Já Arthur Rimbaud era famoso por realmente viver sua escrita e teve um romance tempestuoso com Paul Verlaine, outro grande poeta francês. Após o fim do relacionamento, ele viajou pelo mundo e teve muitas amantes. Além de Kerouac e Rimbaud, a Bula reuniu outros autores que estão entre os mais bonitos da história.

Ernest Hemingway Ernest Hemingway nasceu em 1899, em Oak Park, nos Estados Unidos. “O Sol Também se Levanta” (1926), é um de seus principais romances. Sua obra-prima, “Por Quem os Sinos Dobram” (1940), foi escrita enquanto cobria a Guerra Civil Espanhola como jornalista. “O Velho e o Mar” (1952) é outro dos grandes livros de Hemingway. Ganhador do Nobel de Literatura de 1954, ele cometeu suicídio em 1961.

Jack Kerouac Jack Kerouac foi um escritor estadunidense, considerado o líder da “geração beat”, movimento de contracultura dos anos 1960. Nascido em 1922, Kerouac escreveu sua obra-prima “On The Road” (1957) inspirado nas viagens sem destino que fazia ao lado de seu amigo, Neal Cassady. O livro foi chamado de “Bíblia dos hippies”. Ele morreu precocemente em 1969, vítima de cirrose.

Mario Vargas Llosa Um dos romancistas e ensaístas mais importantes da América Latina, o peruano Mario Vargas Llosa foi premiado com o Nobel da Literatura em 2010. Ganhou reconhecimento nos anos 1960 e 70, com os livros “A Cidade e os Cachorros” (1963), “A Casa Verde” (1966) e “Tia Julia e o Escrevinhador” (1977). Em 2006, Vargas Llosa publicou “Cartas a um Jovem Romancista”, uma espécie de guia para escritores iniciantes. Ele nasceu em 1936.

Anton Tchekhov Anton Tchekhov foi um médico e escritor russo, considerado um dos maiores contistas de todos os tempos. Ele nasceu em 1860, em Taganrog, e começou a escrever durante a juventude, para ajudar sua família e pagar as mensalidades da universidade. Entre seus contos mais famosos, estão “A Dama do Cachorrinho” (1899), “The Man in a Case” (1898) e “Kashtanka” (1887). Tchekhov morreu em 1904, vítima de tuberculose.

Arthur Rimbaud Arthur Rimbaud foi um poeta francês, nascido em 1854. Escreveu a maior parte de suas principais obras ainda na adolescência, como “The Drunken Boat” (1971) e “Uma Estação no Inferno” (1973). Era conhecido pela fama de libertino e influenciou Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald e outros autores da “geração perdida”. Rimbaud morreu precocemente em 1891, acometido por um câncer.

Paul Auster Nascido em 1947, o escritor e roteirista estadunidense Paul Auster é autor de vários best-sellers, como “Timbuktu” (1999), “O Livro das Ilusões” (2002) e “A Noite do Oráculo” (2003). Em suas obras, é evidente a influência do cinema norte-americano, de forma que suas histórias se desenrolam como suspenses psicológicos. Sua publicação mais recente é o romance “4 3 2 1”, de 2017.

Vladimir Maiakovski Chamado de “o maior poeta do futurismo”, Vladimir Maiakovski foi um escritor, dramaturgo e teórico russo, nascido em 1893. Com uma escrita revolucionária e hiperbólica, era um poeta rigoroso e chegava a escrever sessenta vezes o mesmo verso. “A Nuvem de Calças” (1915), “A Guerra e o Mundo” (1917) e “About That” (1923) são algumas de suas obras mais aclamadas. Maiakovski cometeu suicídio em 1930.

F. Scott Fitzgerald F. Scott Fitzgerald foi um dos maiores escritores americanos do século 20, intitulado o porta-voz da “Geração Perdida”, americanos que viveram a juventude durante a Primeira Guerra Mundial. “Este Lado do Paraíso” (1920) foi seu romance de estreia e “O Grande Gatsby” (1925) é sua obra-prima. Ele nasceu em 1896, em Saint Paul, nos Estados Unidos e morreu em 1940.

Roald Dahl Roald Dahl foi um escritor britânico, nascido no País de Gales, em 1916. Tornou-se conhecido na década de 1940, principalmente por suas obras infanto-juvenis, como “Os Gremlins” (1943), “A Fantástica Fábrica de Chocolate” (1964) e “O Fantástico Sr. Raposo” (1970). Vários de seus livros foram adaptados para o cinema. Ele morreu em 1990, vítima de uma doença sanguínea rara.