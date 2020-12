10 filmes para assistir quando precisar de adrenalina

Tetsuo: The Iron Man (1989), Shinya Tsukamoto

Um homem com fetiche por metal fere a si mesmo com uma haste de ferro. Ele sai desnorteado pela rua e é atropelado. O motorista, atormentado, começa a sofrer as mesmas alucinações do homem que matou. Além disso, ele vê que seu corpo está lentamente se transformando em metal. Agora chamado de “Homem de Ferro”, ele precisa encarar o fetichista, que veio do mundo dos mortos para se vingar.