Os filmes mais quentes de 2020, disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video

A Prima Sofia, de Rebecca Zlotowski

Naima é uma jovem de 16 anos, de origem humilde, que vive em Cannes. No fim do ano escolar, ela decide aproveitar as férias de verão para descobrir o que quer fazer no futuro. Quando Sofia, uma prima de 22 anos, chega de Paris para passar as férias, Naima se sente seduzida pelo estilo de vida dela. Sofia é uma mulher sexualmente livre, que se envolve com homens mais velhos e ricos. Ao lado da prima, Naima descobre os luxos de Cannes.