Os 20 atores de Hollywood mais bonitos de todos os tempos

12 — Laurence Olivier

Considerado um dos maiores atores de todos os tempos, tanto no cinema quanto no teatro, o inglês Laurence Olivier venceu quatro Oscars e três Globos de Ouro. “Hamlet” (1948), “Rebecca, A Mulher Inesquecível” (1940) e “Spartacus” (1960) são alguns exemplos do trabalho de Olivier. Agraciado com o título de cavaleiro da Ordem Britânica, ele nasceu em 1907 e morreu em 1989.