As 20 piores tatuagens faciais da história

Verdade seja dita: todos nós já tomamos uma atitude da qual nos arrependemos amargamente. Mas, com o passar do tempo, a gente amadurece e tudo vira aprendizado. Exceto quando você enxerga o seu erro todas as vezes que se olha no espelho. Esse é o caso de quem fez tatuagens no rosto. Na internet há vários relatos de pessoas que tiveram essa ousadia e depois se arrependeram. Mesmo que seja possível fazer a remoção do desenho, o processo é demorado, doloroso e caro. Por isso, na maioria das vezes a melhor alternativa é aceitar o que já foi feito. Para os curiosos, a Bula reuniu em uma lista 20 exemplos de tatuagens faciais dignas de arrependimento. É difícil dizer se as pessoas realmente acreditaram no potencial artístico dessas tattoos ou se não estavam sóbrias para decidir racionalmente.