As 10 melhores séries e minisséries lançadas em 2020

A Bula reuniu em uma lista os dez melhores seriados lançados em 2020, com base na análise de críticos de TV e cinema e também nas notas que cada produção recebeu nos sites IMDb e Rotten Tomatoes. Foram escolhidas apenas séries e minisséries de caráter não documental que já foram disponibilizadas no Brasil por serviços de streaming ou canais de televisão. Entre as selecionadas, estão os dramas “I Know This Much Is True”, de Derek Cianfrance, da HBO; “O Gambito da Rainha”, de Scott Frank e Allan Scott, da Netflix; e a ficção científica “Upload”, dirigida por Greg Daniels, Kacie Anning, e disponível no Amazon Prime Video. Os títulos estão organizados por ordem alfabética.

1 — O Gambito da Rainha, de Scott Frank e Allan Scott — Netflix Beth Harmon, uma menina órfã, descobre que possui um talento surpreendente para jogar xadrez. Ela aprende o jogo secretamente, com o zelador do orfanato. Ao ser adotada por uma família, ela começa a participar de competições — e a ganhar dinheiro com elas. Em pouco tempo, Beth se torna a melhor jogadora dos Estados Unidos. Agora, aos 22 anos, ela precisa encarar o maior desafio de sua vida: derrotar o campeão mundial de xadrez.

2 — I Know This Much Is True, de Derek Cianfrance — HBO Dominic é um pintor divorciado que, após passar por várias situações difíceis, precisa tomar conta do irmão gêmeo, Thomas, que cortou a própria mão em um surto causado pela esquizofrenia. Thomas está internado em uma instituição psiquiátrica, mas deseja ir embora e Dominic se propõe a ajudá-lo. Enquanto tenta salvar o irmão, Dominic reavalia a própria vida e seus relacionamentos familiares.

3 — Nada Ortodoxa, de Maria Schrader — Netflix Inspirada em uma história real, a série conta a história de Deborah Feldman, que nasceu em uma seita judaica fundada no Brooklyn por sobreviventes do Holocausto. Essa comunidade acreditava que o genocídio era um castigo dado por Deus e que eles deviam obedecer às regras religiosas mais conservadoras do judaísmo. Feldman teve uma infância repressiva e foi obrigada a se casar aos 17 anos. Aos 19, ela decidiu fugir para Berlim.

4 — The Great, de Tony McNamara — Stazplay / Amazon Prime Video Catarina, uma bela jovem da nobreza, é escolhida para casar-se com o czar Pedro III, imperador da Rússia. Inicialmente iludida com um casamento amoroso, ela se depara com um marido depravado, infiel e fútil. Vendo a forma irresponsável como Pedro governa o país, ela decide matá-lo para tomar o poder. Mas, para isso, ela precisa conquistar a importância das pessoas da corte.

5 — I May Destroy You, de Sam Miller e Michaela Coel — HBO Arabella é uma jovem londrina confiante, cercada de bons amigos e com uma carreira promissora como escritora. Em uma noite de festa, ela é vítima do golpe “Boa Noite, Cinderela”. Alguém coloca droga em sua bebida e ela acorda sem lembrar-se do que ocorreu com exatidão. Seguindo os flashes de sua memória, ela busca saber o que fizeram com ela naquela noite.

6 — Upload, Greg Daniels, Kacie Anning — Amazon Prime Video “Upload” se passa num cenário futurista, no qual os humanos podem ter a consciência transferida para um ambiente virtual pós-morte. Quando Nathan morre prematuramente, sua namorada o envia para o universo paradisíaco de Lakeview. Nora, que trabalha no atendimento ao cliente de Lakeview, acaba se apaixonando por Nathan, mesmo sabendo que ele já morreu e não pode voltar para o mundo real.

7 — The Undoing, de David E. Kelley — HBO Grace Sachs está vivendo a vida que sempre sonhou: é uma terapeuta de sucesso, casada com um marido dedicado, Jonathan, e tem um filho pequeno que frequenta uma escola de elite. Prestes a lançar seu primeiro livro, ela vê tudo desmoronar após um terrível assassinato, do qual Jonathan é o principal suspeito. Grace acredita que o marido é inocente, mas não tem como provar, pois ele desapareceu.

8 — Mrs. America, de Dahvi Waller — Fox Durante a década de 1970, o movimento feminista dos EUA se esforça para aprovar a Emenda dos Direitos Iguais, uma iniciativa com o objetivo de incorporar os mesmos direitos para homens e mulheres à Constituição. Mas, elas precisam lidar com os protestos de Phyllis Schlafly, uma advogada e ativista conservadora, conhecida em todo o país pelas ideias antifeministas.

9 — Little Fires Everywhere, de Liz Tigelaar — Amazon Prime Video Elena Richardson é uma mulher extremamente organizada. Além de ter quatro filhos adolescentes, ela trabalha no jornal da pacata Shaker Heights e administra alguns negócios da família. Ela aluga uma casa para a artista Mia Warren e sua filha, Pearl, que chegaram à cidade recentemente. As duas tentam se aproximar, mas as visões de mundo diferentes acabam criando conflitos irreparáveis. Desconfiada, Elena decide investigar o passado de Mia.