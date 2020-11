Os 10 filmes mais profundos do século 21, disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video

A Bula reuniu em uma lista os dez filmes mais profundos do século 21 que estão disponíveis na Netflix ou no Amazon Prime Video, os serviços de streaming com maior número de usuários no Brasil. Os longas selecionados fazem análises significativas sobre o comportamento humano. Além disso, todos foram bem-avaliados pela crítica especializada em cinema e pelo público. Entre eles, estão o suspense “O Sacrifício do Cervo Sagrado” (2018), de Yórgos Lánthimos; o drama “Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças” (2004), de Michel Gondry; e a ficção científica “Blade Runner 2049” (2017), dirigida por Denis Villeneuve.

O Sacrifício do Cervo Sagrado (2018), Yórgos Lánthimos Steven é um cardiologista casado e pai de dois filhos. Ele é muito conceituado em sua área, mas na verdade é alcoólatra. Quando um paciente morre durante uma cirurgia executada por ele, Steven decide se aproximar do filho do homem, Martin, de 16 anos. Ele começa a presentear o garoto e o apresenta para toda a família. Mas, quando Martin percebe que está sendo deixado de lado, elabora um plano de vingança contra o médico.

Boyhood: Da Infância à Juventude (2014), Richard Linklater O filme é centrado em Mason, um garoto cujos pais se divorciam. A trama narra a vida do menino durante um período de 12 anos, da infância à juventude, mostrando a relação dele com os pais conforme vai amadurecendo. Como o filme foi gravado ao longo desses 12 anos, é possível, literalmente, assistir ao garoto crescer diante da tela, enquanto enfrenta descobertas, novas experiências e conflitos.

The Tree of Life (2011), Terrence Malick O filme acompanha a vida de Jack, desde o seu nascimento, nos anos 50, até a idade adulta. Ele é o mais velho dos três filhos da família O’Brien e cresce dividido entre duas visões divergentes da realidade: o autoritarismo e crueldade do pai, e a generosidade da mãe. Certo dia, um trágico acontecimento perturba a família e provoca danos que acompanham Jack durante toda a vida.

Fonte da Vida (2006), Darren Aronofsky O cientista Tommy Creo busca incessantemente exterminar o câncer, doença da qual sua mulher, Izzy, sofre. A chance de sucesso aparece quando seu time de pesquisadores encontra uma árvore que pode ajudar na cura. Ao mesmo tempo, em seus últimos dias de vida, Izzy escreve um livro sobre o navegador espanhol Tomas Creo, que partiu para o Novo Mundo em busca da árvore da vida, citada na Bíblia, no século 16.

Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças (2004), Michel Gondry Joel e Clementine tentaram fazer com que o relacionamento deles desse certo por anos. Cansada dos desentendimentos, Clementine aceita se submeter a um tratamento experimental para apagar Joel de sua memória. Ao descobrir o que a ex fez, Joel decide passar pelo mesmo experimento, eliminando todas as suas lembranças de Clementine. Mas, após se esquecerem, eles se encontram por acaso e se apaixonam novamente.

Lazzaro Felice (2018), Alice Rohrwacher Inspirado na história bíblica, o filme apresenta Lazzaro, um garoto muito bondoso e inocente. Apesar de ser explorado pelos familiares, ele estava satisfeito com a vida simples do campo. No entanto, após uma tragédia, Lazzaro acorda no século 21. O rumo de sua história muda e ele começa uma jornada para reencontrar sua família e viver como antigamente.

Blade Runner 2049 (2017), Denis Villeneuve Em 2049, os replicantes — seres humanos artificiais fabricados graças ao desenvolvimento da bioengenharia — estão mais evoluídos e obedientes. Um deles é K, um blade runner que caça foragidos para a polícia. Em uma de suas missões, K descobre um segredo: uma replicante teve um filho. A reprodução de replicantes pode desencadear uma guerra deles com os humanos. Então, o chefe de K exige que ele elimine a criança.

Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância) (2014), Alejandro González Iñarritu O longa, que ganhou o Oscar de Melhor Filme em 2015, conta a história de Riggan Thomson, um ator que fez muito sucesso interpretando Birdman, um super-herói que se tornou um ícone cultural. Ao se recusar a fazer mais uma sequência do filme, Riggan viu sua fama decair. Agora, para retomar sua carreira, ele está montando uma peça para a Broadway.

Sombras da Vida (2017), David Lowery Um homem recém-falecido retorna para sua casa com a intenção de consolar sua mulher, que está vivenciando o luto. Em sua nova forma, invisível, ele entende que não pode fazer nada pelos mortais e não consegue ajudá-la. Agora, apenas lhe resta observar passivamente a vida que o pertencia, enquanto a mulher que ama tenta superar sua morte e recomeçar. Dessa forma, ele inicia uma jornada pelas memórias e histórias que viveu com ela.