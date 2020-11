Os 10 rostos masculinos mais bonitos de 2020

4 — Xiao Zhan

Xiao Zhan é um ator e cantor chinês, nascido em 1991. Em 2015, participou do reality X-Fire, no qual foi escolhido para ser um dos integrantes do grupo X Nine. Desde 2016, também atua em seriados, como “Oh! My Emperor” (2018) e “The Untamed” (2019). Hoje, é considerado uma das personalidades mais influentes da Ásia.