As 15 mulheres mais bonitas de todos os tempos

Os conceitos sobre o que é belo mudam com o passar dos anos, as percepções individuais também. Todos sabem que falar sobre beleza é algo muito pessoal e subjetivo, mas há mulheres que inegavelmente se tornaram ícones não pelo talento, carisma e também pela aparência. A Bula reuniu em uma lista as 15 mulheres da indústria do entretenimento mais bonitas de todos os tempos. A seleção foi baseada em votações e rankings elaborados por grandes publicações, como Essence, IMDb, Empire, The Guardian, Harper’s Bazaar e People. Entre as mais belas, estão personalidades de diferentes épocas e nacionalidades, como Marilyn Monroe, uma das atrizes mais aclamadas do século 20, e Zozibini Tunzi, modelo sul-africana que foi eleita Miss Universo em 2019.

Grace Kelly Grace Kelly, atriz estadunidense, nasceu em 1929. Considerada uma das grandes lendas do cinema mundial, atuou em filmes como “Janela Indiscreta” (1954), “Matar ou Morrer” (1952) e “Mogambo” (1953). Em 1955, ganhou o Oscar de Melhor Atriz. No ano seguinte, abandonou a carreira para se casar com Rainier III, o Príncipe de Mônaco. Ela morreu em 1982.

Claudia Cardinale Claudia Cardinale foi um dos maiores ícones do cinema tunisino-italiano. Ela estrelou alguns dos filmes europeus mais aclamados dos anos 1960 e 70, mas também ganhou destaque em Hollywood. “Rocco e Seus Irmãos” (1960), “Era Uma Vez no Oeste” (1968) e “O Leopardo” (1963) são alguns longas nos quais Cardinale atuou. Ela nasceu em 1938, na Tunísia.

Zozibini Tunzi Zozibini Tunzi é uma modelo sul-africana que foi eleita Miss África do Sul e Miss Universo em 2019. Ela é a terceira representante do país a vencer o concurso mundial. Além disso, foi a quinta mulher negra eleita dentre as 68 edições que já ocorreram do Miss Universo. Zozibini nasceu em 1993, conquistando o título de mulher mais bonita do mundo aos 26 anos.

Monica Bellucci Atriz italiana, Monica Bellucci é conhecida internacionalmente por estrelar grandes filmes europeus e hollywoodianos nos anos 1990. Além disso, foi modelo de grifes renomadas, como Dior e Dolce e Gabbana. “Malèna” (2000), “Matrix Reloaded” (2003) e “O Pacto dos Lobos” (2002) são alguns de seus longas mais conhecidos. Bellucci nasceu na Itália, em 1964.

Michelle Pfeiffer Atriz e produtora estadunidense, Michelle Pfeiffer é reconhecida como uma das melhores intérpretes dos anos 1980 e foi indicada ao Oscar por três vezes. A consagração de sua carreira veio com o filme “Scarface” (1983), de Brian de Palma. “Batman Returns” (1992) e “A Época da Inocência” (1993) são outros longas nos quais se destacou. Pfeiffer nasceu 1958.

Audrey Hepburn Audrey Hepburn nasceu em 1929, na Bélgica. Ela atuou em filmes como “Bonequinha de Luxo”, “A Princesa e o Plebeu”, e “Cinderela em Paris”. Em 1953, ganhou o Oscar de “Melhor Atriz” e, em 1992, a academia a homenageou com o “Prêmio Humanitário Jean Hersholt”, concedido a personalidades que atuaram em causas humanitárias. A atriz morreu em 1993.

Charlize Theron Charlize Theron é uma atriz e produtora sul-africana com cidadania norte-americana. Ganhou reconhecimento nos anos 1990, ao atuar nos filmes “O Advogado do Diabo” (1997) e “Regras da Vida” (1999). Em 2004, ganhou o Oscar de Melhor Atriz pelo filme “Monster — Desejo Assassino”. Charlize nasceu em 1975, na cidade de Benoni.

Brigitte Bardot Considerada um dos maiores símbolos sexuais dos anos 1950 e 60, Brigitte Bardot ficou conhecida após protagonizar o polêmico filme “E Deus Criou a Mulher” (1957). Famosa por ser uma mulher livre e à frente de seu tempo, era uma das únicas atrizes não americanas que recebiam atenção da grande imprensa hollywoodiana. Hoje, afastada da vida pública, atua como ativista pelos direitos dos animais.

Ornella Muti Nascida em 1955, a italiana Ornella Mutti ficou conhecida nos anos 1970 e 80, trabalhando com alguns dos mais renomados cineastas europeus. “Flash Gordon” (1979), “Crônica de Uma Morte Anunciada” (1987) e “Maldito Coração” (2004) estão entre os filmes mais conhecidos de Ornella Mutti. Em 1994, foi eleita “A Mulher Mais Bonita do Mundo” pela revista “Class”.

Marilyn Monroe Uma das maiores estrelas do cinema na década de 1950, a atriz e modelo estadunidense Marilyn Monroe atuou em filmes como “O Pecado Mora ao Lado” (1955), “Nunca Fui Santa” (1956) e “Quanto Mais Quente Melhor” (1959). Ela morreu em 1962, aos 36 anos, por uma overdose de remédios. Ainda hoje, Marilyn Monroe está entre os principais símbolos sexuais da história do cinema.

Halle Berry Nascida em 1966, a atriz estadunidense Halle Berry estreou no cinema em 1991. Em 2002, ela ganhou o Oscar de “Melhor Atriz” pela atuação no filme “A Última Ceia”. Berry foi a primeira negra a conquistar o prêmio. No ano seguinte, foi eleita a mulher mais bonita do mundo pela revista “People”. Ela também é conhecida por interpretar a mutante Tempestade nos longas da franquia X-Men.

Ava Gardner Considerada uma das 50 maiores estrelas do cinema pelo American Film Institute, Ava Gardner foi uma e cantora atriz estadunidense, nascida em 1922. Ela fez sucesso por quatro décadas e atuou em clássicos como “Os Assassinos” (1946), “Mogambo” (1953), “As Neves de Kilimanjaro” (1952) e “55 Dias em Pequim” (1963). Gardner morreu em 1990.

Lupita Nyong’o Nascida em 1983, a Lupita Nyongo’o foi a primeira atriz mexicana a ganhar o Oscar. Ela venceu o prêmio em 2014, na categoria “Melhor Atriz Coadjuvante”, por sua atuação no filme “12 Anos de Escravidão”. No mesmo ano, foi eleita a mulher mais bonita do mundo pela revista “People”. Recentemente, ela trabalhou no aclamado longa de suspense “Us” (2019), de Jordan Peele.

Meiko Kaji Nascida em 1947, a atriz japonesa Meiko Kaji trabalhou em mais de 100 filmes e ficou conhecida por interpretar mulheres destemidas e fora da lei. “Lady Snowblood: Vingança na Neve” (1973), “Double Suicide of Sonezaki” (1978) e “Lullaby of The Earth” (1976) são alguns de seus longas mais famosos. Kaji também é cantora e teve músicas incluídas na trilha sonora de “Kill Bill” (2003).