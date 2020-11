Os 15 homens mais bonitos do mundo em todos os tempos

David Beckham

Nascido em 1975, na Inglaterra, o ex-jogador de futebol David Beckham é considerado uma das personalidades mais influentes do esporte. Foi eleito por duas vezes o Jogador do Ano pela UEFA, em 1998 e 1999. Em 2015, foi considerado o homem mais sexy do mundo pela “Revista People”. “Esse é o melhor momento da minha carreira”, brincou ao comemorar.