Os 10 melhores filmes para assistir no Disney+

A Noviça Rebelde (1965), Robert Wise

No fim dos anos 1930, Maria, uma noviça que não consegue seguir as regras do convento, é enviada para trabalhar como babá dos sete filhos do capitão George Von Trapp. Viúvo, ele educa as crianças com rigor militar desde a morte de sua mulher. A chegada de Maria traz alegria à casa da família e ela consegue conquistar o respeito das crianças. Com o passar do tempo, George se apaixona por Maria.