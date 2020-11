10 filmes brasileiros obrigatórios para ver durante a vida, na Netflix, Amazon Prime e Globoplay

Os que conhecem apenas superficialmente o cinema brasileiro, costumam dizer que não se fazem bons filmes no país. Mas a realidade é que a indústria nacional produz ótimos longas, muitos deles de renome internacional. Para os leitores que desejam conhecer mais longas do Brasil, a Bula reuniu em uma lista dez opções obrigatórias que estão disponíveis na Netflix, no Amazon Prime Video e no Globoplay. Entre as escolhidas, destacam-se “Aquarius” (2016), de Kleber Mendonça Filho; e “Cidade de Deus” (2002), de Fernando Meirelles e Kátia Lund. “O Quatrilho” (1995), dirigido por Fabio Barreto, está no canal pago Looke, no Amazon, mas é possível testar o serviço gratuitamente por sete dias. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Globoplay

O Pagador de Promessas (1962), Anselmo Duarte Zé do Burro é um homem humilde, dono de um pedaço de terra no interior da Bahia, que tem como melhor amigo um burro chamado Nicolau. Como Nicolau está doente, ele faz uma promessa a uma mãe de santo: se o burro for curado, ele dividirá sua propriedade com os mais pobres e carregará uma cruz até a igreja de Santa Bárbara, em Salvador. O animal se recupera e Zé dá início à sua jornada, mas enfrenta muitos percalços na capital.

Amazon Prime Video

Cidade de Deus (2002), Fernando Meirelles e Kátia Lund O filme retrata o crescimento do crime organizado na Cidade de Deus, favela do Rio de Janeiro considerada uma das mais perigosas da capital. O drama é narrado pelo personagem Buscapé, um adolescente que encontrou na fotografia uma forma de retratar o cotidiano da favela. Ao contar sua história, Buscapé apresenta os conflitos violentos entre os líderes do tráfico na Cidade de Deus: Zé Pequeno, Bené e Cenoura.

O Quatrilho (1995), Fabio Barreto Em 1910, em uma comunidade rural de imigrantes italianos no Rio Grande do Sul, dois casais se unem para comprar um terreno e iniciar uma plantação. Eles vivem juntos para facilitar tudo, mas o tempo faz com que uma das mulheres se interesse pelo marido da outra, sendo correspondida. Assim, os amantes decidem fugir e recomeçar a vida em outro lugar, abandonando seus parceiros repentinamente.

Netflix

O Filme da Minha Vida (2017), Selton Mello Após terminar a graduação, o jovem Tony decide retornar à Remanso, na Serra Gaúcha, sua cidade natal. Ao chegar, ele descobre que Nicolas, seu pai, voltou para a França sem avisar a família, alegando sentir saudade do país de origem. Tony começa a trabalhar como professor de francês em um colégio da cidade e se apaixona pela jovem Luna. Ele tenta levar a vida, mas ainda não sabe como lidar com a ausência do pai.

Aquarius (2016), Kleber Mendonça Filho Clara é uma recifense de 65 anos, viúva e jornalista aposentada. Ela é a última moradora do edifício Aquarius, local onde criou seus filhos e viveu grande parte da vida. Uma construtora, interessada em erguer um prédio mais moderno no terreno, comprou todos os outros apartamentos. Clara não vê motivos para se mudar e deixa claro que não irá vender seu imóvel. Mas, começa a sofrer ameaças para mudar de ideia.

O Último Cine Drive-In (2015), Iberê Carvalho Marlombrando precisa levar sua mãe, Fátima, para fazer um exame em Brasília, a cidade onde os dois moravam tempos atrás. Na capital, ele reencontra o pai, Almeida, que administra há mais de 30 anos o único cine drive-in do Brasil. Marlom guarda boas lembranças de sua infância no drive-in, mas o local já não atrai espectadores. Então, ele decide superar o orgulho e se reaproximar do pai para ajudá-lo a salvar o cinema.

O Som ao Redor (2013), Kleber Mendonça Filho O filme acompanha a vida dos moradores de uma rua em Setúbal, bairro de classe média na zona sul de Recife. Francisco é dono de grande parte das propriedades da região e, por isso, exerce certo controle na vida dos inquilinos. Mas, quando os moradores contratam milicianos como seguranças particulares da rua, Francisco vai perdendo sua influência. Enquanto alguns comemoram a tranquilidade trazida pela milícia, outros entram em conflito com os vigilantes.

Reflexões de um Liquidificador (2011), André Klotzel Elvira é uma dona de casa que está passando por um momento conturbado. Seu marido, Onofre, desapareceu a alguns dias e ela resolve ir à delegacia dar queixa. Nesse momento, a polícia começa a desconfiar que Elvira pode ter assassinado o marido. A trajetória de Elvira e Onofre é narrada pelo liquidificador do casal, que adquiriu consciência depois de um conserto.

Tropa de Elite (2007), José Padilha O filme acompanha a jornada dos agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) do Rio de Janeiro, liderado pelo capitão Roberto Nascimento. Roberto está cansado da pressão do trabalho e, com o nascimento do primeiro filho, pretende encontrar um substituto para seu cargo e abandonar a corporação. Mas, antes ele precisa ter certeza de que seu sucessor será tão bom quanto ele. Nas operações contra o tráfico, ele observa a conduta de dois novatos da polícia.