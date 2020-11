Bailarina com Alzheimer relembra passos de dança ao escutar música clássica

Em um vídeo que está sendo compartilhado nas redes sociais, uma ex-bailarina em tratamento para Alzheimer escuta a melodia de “O Lago dos Cisnes”, do compositor russo Tchaikovsky, e relembra a coreografia que provavelmente dançou na juventude. Marta C. González, a bailarina, sofria com a demência, mas ao ouvir a música começou a reproduzir os passos na cadeira de rodas.

O vídeo emociona, ao mesmo tempo em que mostra os avanços da neurociência no tratamento de transtornos neurocognitivos. De acordo com a terapeuta de dança Erica Hornthal, “as nossas experiências de vida são mantidas no corpo e, por meio do movimento, podem ser relembradas e revividas, apesar das deficiências psicológicas, intelectuais ou físicas”.

Supostamente filmado em Valência, na Espanha, em 2019, o vídeo de Marta C. González também traz um alerta sobre o compartilhamento de virais. A dançarina que aparece em um espetáculo, no vídeo, não é Marta, mas a ex-primeira-bailarina do Balé Mariinsky, na Rússia, Uliana Lopatkina. Além disso, não há indícios que comprovem que González integrou o “New York Ballet” na década de 1960, pois não existe uma companhia com esse nome.

De toda forma, Marta C. Gonzalez, que morreu pouco tempo depois de o vídeo ter sido gravado, era mesmo uma virtuosa dançarina. O jornalista Alistar Macaulay, do “The New York Times”, tem investigado detalhes sobre a vida dela. Até o momento, tudo indica que Gonzalez foi primeira-bailarina do Ballet de Las Americas, na Colômbia.