Pesquisadores da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, criaram cuidadosamente uma playlist de sete horas indicada para aliviar os sintomas de pacientes com depressão. As músicas foram usadas em um estudo que avaliou a eficácia do uso de drogas psicodélicas no tratamento de 24 pacientes. O estudo analisou como a psilocibina, composto de cogumelos, pode ajudar no tratamento de pacientes depressivos. Após tomarem o chá, os participantes recebiam fones de ouvido para escutar as músicas da playlist. Após duas sessões, 67% deles relataram uma redução em mais de 50% dos sintomas.

A seleção de músicas foi criada inicialmente pelo psicólogo Bill Richards em 1967, mas vem sendo modificada por outros estudiosos ao longo do tempo. Segundo Richards, os participantes de seus estudos não estavam familiarizados com as sinfonias de Brahms, mas após as sessões queriam adquirir os discos.

“As melodias falam com estas pessoas. Elas entendem que esse tipo de música clássica é uma linguagem sobre a vida e a experiência humana”, disse Richards em uma entrevista. Agora, qualquer pessoa pode aproveitar os benefícios das canções criteriosamente selecionadas pelos pesquisadores, pois eles colocaram a playlist no Spotify.

Abaixo, a Bula disponibiliza o link da seleção de músicas. Para ouvir no Spotify, é necessário possuir cadastro no aplicativo e realizar login. Há opção de assinatura gratuita.

Clique no link para ouvir: Universidade Johns Hopkins divulga playlist que pode ajudar a combater sintomas da depressão