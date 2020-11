12 celebridades que foram adotadas e você não sabia

Paulo Henrique Ganso

O jogador de futebol Paulo Henrique Ganso, que hoje atua pelo Fluminense, foi adotado ainda bebê pelo casal Julio Tavares e Maria Creuza, em Ananindeua, no Pará. Ele é filho da relação do ex-jogador do Remo, Amarildo, com uma empregada doméstica da família. Ganso sabe a identidade de seus pais biológicos, mas não quis se aproximar deles.