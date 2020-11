As 10 piores séries lançadas pela Netflix em 2020, para você não perder tempo

Irmãos Cervejeiros (2020), Greg e Jeff Schaffer

Will Rodmann é cervejeiro e proprietário de um bar na Califórnia. O negócio está indo de mal a pior e Will teme a falência. De repente, seu irmão ausente, Adam, reaparece oferecendo ajuda para reestruturar o bar. Will aceita, pois os dois costumavam fazer cerveja juntos na adolescência. Mas, as diferenças entre os irmãos dificultam a convivência e o crescimento do bar.