10 séries recentes da Netflix para você assistir compulsivamente em um único dia

Às vezes dá vontade de conferir aquela série da qual todo mundo está falando. Mas, ao nos depararmos com os episódios enormes e as temporadas infinitas, o ânimo desaparece. Para os leitores que querem assistir um bom seriado, mas não gostam de perder tempo, a Bula reuniu em uma lista dez ótimas produções com episódios curtos — ou com poucos episódios — que podem ser vistas em um dia só. Entre as selecionadas, estão a comédia “Eu Nunca…” (2020), de Mindy Kaling e Lang Fisher; e “Boneca Russa” (2019), dirigida por Natasha Lyonne e Amy Poehler. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Eu Nunca… (2020), Mindy Kaling e Lang Fisher Devi é uma adolescente americana com descendência indiana que tenta equilibrar seus desejos com as exigências de sua rígida mãe. Impopular na escola, ela se apaixona logo pelo garoto mais cobiçado, o atleta Paxton. Enquanto faz de tudo para chamar a atenção de Paxton, Devi acaba magoando as pessoas que ela mais ama. A série é inspirada em momentos reais da vida da comediante Mindy Kaling. Os episódios de “Eu Nunca” têm no máximo 30 minutos.

Feel Good (2020), Mae Martin e Joe Hampson Nesta série, a comediante canadense Mae Martin interpreta uma versão de si mesma. Recém-chegada em Londres, ela está buscando oportunidades no cenário do stand-up comedy. Em uma de suas apresentações, ela conhece George, uma mulher que se identifica como heterossexual. Mas, as duas acabam se apaixonando, o que gera muitos conflitos. Além disso, Mae tenta lidar com seu vício em álcool e drogas. Os episódios de “Feel Good” têm 25 minutos.

Gentefied (2020), Marvin Bryan Lemus e Linda Yvette Chavez A série conta a história de três primos latinos que vivem em Los Angeles e se unem para salvar o negócio do avô, uma loja de tacos que já foi muito lucrativa, mas está indo à falência à medida que o bairro cresce e fica cada vez mais elitizado. Além de terem que enfrentar suas diferenças, eles precisam se reconectar com a comunidade latina para honrar a história do avô. “Os episódios de “Gentefied” têm no máximo 32 minutos.

After Life (2019), Ricky Gervais Há um ano, Tony viveu o momento mais difícil de sua vida: a morte de sua mulher. Ele ainda não conseguiu superar o luto e vive mergulhado na tristeza, se consolando com vídeos antigos dela. Como nada mais importa para Tony, ele se torna um homem impulsivo, que diz tudo o que tem vontade e acaba ferindo as pessoas a sua volta. Mas, com o passar do tempo, Tony faz novos amigos que o ajudam a enxergar as coisas boas da vida. “After Life” tem episódios de no máximo 31 minutos.

Boneca Russa (2019), Natasha Lyonne e Amy Poehler Em seu aniversário de 36 anos, Nadia participa de uma festa organizada pelos amigos em Nova York. Ao sair do evento, ela é atropelada e morre. Pouco depois, Nadia acorda e percebe que voltou no tempo, instantes antes de morrer. Os acontecimentos começam a se repetir sem parar e ela entende que está presa no tempo. Reviver as mesmas cenas torna-se insuportável e Nádia faz de tudo para descobrir como se livrar dessa situação. A série tem episódios de no máximo 30 minutos.

Olhos Que Condenam (2019), Ava DuVernay Em 1989, cinco adolescentes negros, moradores da periferia do Harlem, participam de uma festa no Central Park, em Nova York. Na mesma noite, uma mulher é estuprada no mesmo local. Em busca do criminoso, a polícia leva os cinco amigos para a delegacia, onde eles são pressionados a confessar o crime, sem a presença de pais ou advogados. Anos depois, a justiça descobre que os adolescentes não tiveram envolvimento com o caso. Os episódios de “Olhos que Condenam” têm longa duração, mas são apenas quatro.

O Método Kominsky (2019), Chuck Lorre Na trama, Sandy Kominsky é um ator de grande sucesso em Hollywood que hoje dá aulas de atuação. Ele tenta ajudar seu agente de longa data e melhor amigo, Norman, a superar um momento difícil. Ao mesmo tempo, ele tem que administrar sua escola de atores e lidar com os problemas de sua vida amorosa. Com bom humor, Sandy e Norman enfrentam juntos a chegada da velhice. A série tem episódios de no máximo 33 minutos.

Special (2019), Anna Dokova A série conta a história de Ryan, um rapaz gay com paralisia cerebral leve, que para conseguir um emprego esconde sua deficiência, dizendo às pessoas que sofre com as sequelas de um atropelamento. “Special” aborda a vida romântica, familiar e profissional de Ryan. O projeto é inspirado na autobiografia de Ryan O’Connell, que também interpreta uma versão de si mesmo na série. Os episódios de “Special” duram, em média, 15 minutos.

Tuca and Bertie (2019), Lisa Hanawalt A série se passa em um universo fantasioso, habitado por animais antropomórficos, e discute o amadurecimento feminino a partir do olhar de duas amigas de longa data: Tuca, uma espécie de tucano, convencida e despreocupada; e Bertie, uma ave pardal ansiosa e sonhadora. Aos 30 anos, elas refletem acerca de temas como carreira, amor, sexo e machismo. Os episódios duram no máximo 26 minutos.