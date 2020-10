Os 10 melhores vinhos brasileiros de 2020

Se o consumo de vinhos no Brasil já vinha crescendo há anos, este ano, devido à quarentena imposta pela pandemia, os números foram recordistas. Um levantamento da Ideal Consulting mostrou que o consumo médio por pessoa chegou a 2,81 litros no segundo semestre — 39% a mais que no mesmo período em 2019. A Revista Bula reuniu em uma lista os dez melhores vinhos brasileiros, segundo as classificações do Decanter World Wine Awards (DWWA), a maior competição enófila do mundo. Na edição de 2020, mais de 16,5 mil vinhos foram inscritos na premiação, sendo avaliados por 116 dos melhores especialistas de vários países. Nenhum vinho brasileiro alcançou a categoria principal do evento, a Platinum Best in Show. Mas, alguns rótulos foram agraciados com medalhas de prata e bronze, com notas entre 92 e 87 pontos. A maioria dos rótulos da lista foram produzidos em anos anteriores, mas participaram da competição este ano.

Storia Merlot 2015 (Casa Valduga) Um dos mais aclamados vinhos brasileiros, o Storia Merlot é produzido da Serra Gaúcha, pela vinícola Casa Valduga. Amadurecido por 20 meses em barris de carvalho francês, possui aromas de frutas vermelhas e especiarias. No paladar, sobressaem-se as notas de frutas secas e uvas passas. Combina com carnes assadas, molhos intensos, queijos e chocolate amargo.

Prosecco Rosé Brut 2019 ( Vinícola Garibaldi) Primeiro Prosecco Rosé do Brasil, este espumante da Vinícola Garibaldi é produzido da Serra Gaúcha. Sua composição possui 5% de uvas Pinot Noir, o que confere a coloração rosada. É um vinho delicado e cremoso, com aromas que lembram frutas cítricas, morangos e flores vermelhas. Refrescante e de acidez equilibrada, harmoniza com saladas, peixes, frutos do mar e sopas cremosas.

Fumé Blanche Sauvignon Blanc 2019 (Vinicola Ferreira) Produzido na Serra da Mantiqueira (MG), pela Vinícola Ferreira, este é um vinho branco aromático e refrescante, mas complexo em sabor. Possui aromas herbáceos e notas de maracujá, abacaxi e outras frutas tropicais. Com acidez marcante, harmoniza bem com queijos leves, peixes, massas com ervas frescas e saladas.

Tempos de Goés Reserva Sauvignon Blanc 2019 (Vinícola Góes) Este é um vinho branco fino seco, com “essência paulista”, produzido em São Roque (SP). Com forte expressão aromática, lembra figos, frutas tropicais e especiarias. É marcante no paladar, mas fácil de consumir. Com leve frescor natural, harmoniza perfeitamente com saladas (sem vinagre), pratos vegetarianos com grãos e ervas, peixes grelhados e risoto de frutos do mar.

Terroir Chardonnay 2019 (Casa Valduga) Premiado em várias competições, este é um vinho branco seco 100% Chardonnay, produzido na Serra Gaúcha. Possui fineza surpreendente e intensidade de aromas, com notas de frutas tropicais frescas, como pera e abacaxi. Refrescante e equilibrado, apresenta um retrogosto frutado e harmoniza bem com queijos cremosos, peixes grelhados, massas com molhos leves e frutos do mar.

Terroir Merlot 2015 (Casa Valduga) Produzido na Serra Gaúcha, este é um tinto elaborado com uvas de vinhedos com produção limitada. Armazenado por oito meses em barricas de carvalho francês, possui notas de amora, ameixa, cacau e baunilha. Encorpado e com acidez moderada, harmoniza perfeitamente com carnes assadas, ragus, queijos maduros e risoto de cogumelos.

Vale da Pedra Sirah 2018 (Guaspari) Vinho 100% Sirah, envelhecido por sete meses em barricas de carvalho francês e produzido no Espírito Santo. Possui aromas de cassis, jaboticaba, ameixa e uma leve nuance salgada. No paladar, apresenta traços de café expresso, com excelente equilíbrio de acidez. Segundo a vinícola, o ideal é harmonizá-lo com carré de cordeiro, cuscuz marroquino, arroz de pato ou legumes ao curry.

Luiz Porto Cabernet Sauvignon 2015 (Luiz Porto Vinhos Finos) Produzido em Minas Gerais, este é um tinto 100% Cabernet Sauvignon, envelhecido por doze meses em barricas de carvalho francês. Apresenta aroma elegante, delicado e complexo, com notas balsâmicas e de finas especiarias. No paladar, impressiona pela pureza e sutileza da fruta. Harmoniza com pratos diversos, como risotos, carnes assadas, feijão tropeiro e costelinha suína.

Brandina Assemblage 2014 (Villa Santa Maria) Este tinto gaúcho possui em sua composição 71% de uva Merlot, 17% de Cabernet e 12% de Cabernet Sauvignon. Seus aromas misturam frutas maduras, como cerejas e ameixa, e nuances de especiarias e café. Agradável e de corpo leve, harmoniza perfeitamente com queijos suaves, carnes mais leves, risotos e massas com molhos intensos.