Global Happiness 2020: os países mais felizes do mundo durante a pandemia

Segundo a última pesquisa sobre felicidade global, realizada pelo instituto Ipsos, seis em cada dez adultos de 27 países (63%) estão felizes. Apesar de todos os transtornos causados pela Covid-19, o índice permaneceu quase inalterado em comparação a 2019, quando o resultado foi 64%. O estudo foi aplicado entre os dias 24 de julho e 7 de agosto. Ao todo, 19.516 pessoas participaram. Intitulada Global Happiness 2020, a pesquisa avalia aspectos como saúde, relação conjugal, bem-estar dos filhos, visão de mundo (sentido para a existência), situação financeira e outras condições gerais de vida. Quando comparadas ao ano anterior, pré-pandemia, as fontes de felicidade que mais ganharam relevância dizem respeito aos relacionamentos.

Em relação aos brasileiros, o percentual de felicidade oscilou positivamente: de 61 para 63%. Apesar da queda na satisfação financeira, melhoras nos relacionamentos propiciaram esse aumento. Mas esse não é o melhor número do país, que registrou índice de satisfação de 81% em 2013. Ao todo, a pesquisa teve 1.000 participantes do Brasil.

Abaixo, a Bula listou o ranking divulgado pela Ipsos e as comparações numéricas com a lista de 2019. Peru, Chile, Índia e México são os países que mais sofreram quedas no percentual de felicidade; enquanto China, Rússia e Argentina tiveram mudanças positivas.

1 — China: 93%

Em 2019, a China estava em 3º lugar no ranking de felicidade e 83% dos entrevistados disseram estar felizes. Neste ano, o índice subiu 10%.

2 — Holanda: 87%

No ano passado, a Holanda não foi avaliada. Segundo a pesquisa, 87% dos holandeses estão contentes.

3 — Arábia Saudita: 80%

Em comparação com 2019, a Arábia Saudita subiu quatro posições no ranking. Em 2019, 78% dos participantes afirmaram que estavam felizes.

4 — França: 78%

Apesar de ter subido uma posição no ranking este ano, a França diminuiu seu percentual de felicidade: em 2019, 80% estavam felizes.

5 — Canadá: 78%

Em 2019, o Canadá era o terceiro colocado no ranking e 86% da população afirmava estar feliz. Este ano, o percentual diminuiu 8%.

6 — Austrália: 77%

A Austrália ocupava o primeiro lugar do ranking de 2019, com 86% de pessoas felizes. O percentual diminuiu 9%.

7 — Grã-Bretanha: 76%

Em 2020, 76% dos participantes da Grã-Bretanha afirmaram estar felizes. Em 2019, o número era 82% e o país estava na 4ª posição.

8 — Suécia: 74%

Em 2019, a Suécia ocupava o 10º lugar no ranking, com 75% da população satisfeita. Apesar de ter subido duas posições, o índice diminuiu 1%.

9 — Alemanha: 73%

Em comparação com o ano passado, a Alemanha caiu uma posição no ranking. O percentual de felicidade da população diminuiu 5%.

10 — Bélgica: 71%

71% dos participantes belgas afirmaram que estão felizes. O país subiu uma posição no ranking, mas diminuiu 2% no percentual de felicidade.

11 — Estados Unidos: 70%

Este ano, os EUA desceram cinco posições no ranking. Em 2019, 79% dos participantes disseram estar felizes, portanto, o percentual diminuiu 9%.

12 — Polônia: 68%

A Polônia ocupa a mesma posição nos rankings de 2019 e 2020, mas o percentual de felicidade da população diminuiu 2%.

13 — Índia: 66%

Em comparação com 2019, a Índia desceu quatro posições no ranking, já que ocupava a 9ª. O índice de felicidade dos indianos diminuiu 11%.

14 — Brasil: 63%

O Brasil ocupa a mesma posição nos rankings de 2019 e 2020, mas o índice de felicidade dos brasileiros aumentou 2% de um ano para o outro.

15 — Malásia: 62%

A Malásia foi um dos países que mais subiram no índice de felicidade: em 2019, 52% afirmavam estar felizes, 10% a menos que o percentual de 2020.

16 — Itália: 62%

Em 2019, a Itália ocupava o 19ª lugar no ranking. Este ano, o índice de felicidade dos italianos subiu 5% (era 57%).

17 — Turquia: 59%

A Turquia subiu quatro posições no ranking, se comparado com 2019, quando o índice de felicidade era 53%.

18 — Rússia: 58%

A Rússia foi o país que mais aumentou seu índice de felicidade: em 2019, a percentagem era 47%. Também subiu oito posições no ranking.

19 — Japão: 55%

Em 2019, o Japão era o 23º colocado no ranking, com um índice de felicidade de 52%. O aumento foi de 3%.

20 — Coréia do Sul: 54%

A Coréia do Sul ocupa a mesma posição nos rankings de 2019 e 2020. Não houve mudanças no percentual de felicidade.

21 — África do Sul: 52%

No ranking de 2019, a África do Sul ocupava a 15ª posição, com um índice de felicidade de 59%. O percentual caiu 7%.

22 — México: 46%

No ranking de 2019, o México ocupava a 17ª posição, com um índice de felicidade de 59%. O percentual caiu 13%.

23 — Hungria: 45%

A Hungria subiu uma posição no ranking, em comparação com o de 2019. Mas o percentual de satisfação do povo diminuiu 5%.

24 — Argentina: 43%

Em 2019, a Argentina ocupava o último lugar do ranking, com um índice de felicidade de apenas 34%. Em 2020, o percentual subiu 9%.

25 — Espanha: 38%

Apesar de ter subido uma posição no ranking, a Espanha diminuiu o percentual de felicidade em 8% (era 46% em 2019).

26 — Chile: 35%

O Chile desceu uma posição no ranking, mas seu índice de felicidade foi um dos mais afetados: diminuiu 15% entre 2019 (50%) e 2020 (35%).

27 — Peru: 32%

Como 16º colocado no ranking do ano passado, o Peru apresentou a maior diminuição no índice de felicidade: de 58% em 2019 para 32% em 2020.