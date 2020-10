As 10 celebridades mais perigosas da internet em 2020

Em 2020, devido ao isolamento social, os internautas têm estado mais ativos online, em busca de mais opções de entretenimento. Os hackers se aproveitam das tendências mais procuradas no Google para criarem novas estratégias de golpe.Para servir de alerta, a empresa de softwares de segurança McAfee revelou quais as celebridades cujos resultados de pesquisa na internet podem expor os fãs a conteúdo malicioso. Esta é a 14ª edição do ranking elaborado pela McAfee. Entre os nomes listados, estão algumas atrizes que atuam em séries famosas e cantores com músicas em alta, o que indica que várias ameaças cibernéticas estão escondidas nos sites de downloads e streaming piratas.

1

Anna Kendrick — Atriz e Cantora

Atriz e cantora norte-americana, Anna Kendrick iniciou sua carreira aos 13 anos, no teatro. Ela participou do musical da Broadway “High Society”, em 1998, que lhe rendeu uma indicação ao Tony Awards. Ela já atuou em vários filmes, mas ficou por interpretar a protagonista Beca Mitchell na franquia “A Escolha Perfeita”.

2

Sean Combs — Rapper

Mais conhecido como Diddy, Sean Combs é um rapper e empresário norte-americano. Ele é dono da gravadora Bad Boy Records, uma das principais no ramo do rap. Com fortuna estimada em 1 bilhão de dólares, Combs é uma das personalidades mais ricas do entretenimento nos Estados Unidos.

3

Blake Lively — Atriz

Blake Lively se tornou conhecida por interpretar Serena van der Woodsen no seriado “Gossip Girl” (2007-2012). Após a série, se dedicou ao cinema e hoje é casada com o ator Ryan Reynolds. “A Incrível História de Adaline” (2015), “Águas Rasas” (2016) e “Um Pequeno Favor” (2018) são alguns dos filmes mais conhecidos da atriz.

4

Mariah Carey — Cantora

A cantora Mariah Carey ganhou destaque nos anos 1990, tornando-se uma recordista mundial na venda de discos. Além disso, ela é listada como a compositora com mais músicas número um na história das paradas nos EUA. “Hero” (1993) e “Without You” (1993) são alguns dos principais singles da cantora.

5

Justin Timberlake — Cantor

Doutor em música pela Berklee College, Justin Timberlake está no mundo do entretenimento desde a infância, pois começou a se apresentar no programa Mickey Mouse Club em 1993, aos 12 anos. “Cry Me a River” (2002) e “Mirrors” (2011) são algumas de suas músicas mais conhecidas.

6

Taylor Swift — Cantora

A cantora e compositora Taylor Swift iniciou a carreira aos 15 anos, tornando-se a mulher mais jovem a alcançar o número um na Billboard Hot Country Songs. Hoje, seus projetos são voltados para o pop. Em 2020, lançou o álbum surpresa “Folklore”, causando um alvoroço na internet.

7

Jimmy Kimmel — Comediante

Jimmy Kimmel é comediante, escritor e apresentador do programa de entrevistas “Jimmy Kimmel Live!”. Os monólogos de Kimmel e as entrevistas que ele realiza são muito procurados na internet. Em 2018, esteve na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo, da revista “Time”.

8

Julia Roberts — Atriz

Julia Roberts tornou-se internacionalmente conhecida em 2000, ao estrelar o romance “Uma Linda Mulher”. Nomeada por 11 vezes como uma das 50 pessoas mais bonitas do mundo, pela revista “People”, ganhou o Oscar em 2001, quando protagonizou o longa “Erin Brockovich”.

9

Kate McKinnon — Atriz

Kate Mckinnon é uma atriz e comediante norte-americana, mais conhecida por fazer parte do elenco dos programas “Saturday Night Live” e “The Big Gay Sketch Show”. Por várias vezes, as apresentações e esquetes de Kate ficaram entre os assuntos mais comentados da semana nos Estados Unidos.

0

Jason Derulo — Cantor

Jason Derulo é um cantor e compositor estadunidense. Ele iniciou a carreira em 2007, compondo canções para rappers, e lançou seu primeiro álbum solo em 2010. “Wiggle” e “Talk Dirty” (2013) são algumas de suas músicas mais famosas. Em 2019, ele fez parte do elenco do filme “Cats”.