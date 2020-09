As 72 palavras e expressões mais irritantes surgidas na última década e popularizadas nas redes sociais

Acompanhar o vocabulário da internet não é fácil, ainda mais na era dos memes. Há uns 15 anos, as abreviações eram a principal tendência: “TC” (teclar), “TDB” (tudo de bom), “MDS” (Meu Deus!) e outras expressões eram famosas nos chats e no MSN. Hoje, se você não for um usuário viciado em redes sociais, não consegue acompanhar intelectualmente uma discussão. A Bula reuniu em uma lista as gírias da atualidade que, de tão repetidas, acabaram se tornando irritantes. Algumas são palavras já existiam, outras são criações divertidas dos internautas, que ficaram ainda mais populares durante a pandemia. Entre as mais faladas, estão “cancelar”, que significa excluir socialmente alguém que fez ou falou algo moralmente errado; e “novo normal”, termo que se à realidade pós-pandemia. As expressões estão organizadas por ordem alfabética.

Agregar valor Berro Biscoitar Brotheragem Cancelar Challenge Chernobyl Cidadão de bem Coach Contatinho Criar conteúdo Crush Date Desver Diferenciado Disruptivo Droplets Effectuation Empatia Empoderada Establishment Exposed Extrema mídia Fada sensata Falsa simetria Feice Flopar Gado Gatilho Gratidão Guerreira Impactada Inveja branca Jantou ele Job Lacração Lacrou Lixo humano Lugar de fala Miga sua loka Mimimi Mindset Mito Mitou Modelar Mores Narrativa Novo normal No tocante O auge Passar pano Passivo-agressivo Performar Pocar Processinho Raba Ranço Reprogramar o DNA Resenha Rolê aleatório Selfcare Shipar Skincare Sextou Sororidade Taokey Top Topzeira Tóxico Zap Zap Zero defeitos Zuera