31 filmes de Buster Keaton para acesso gratuito

Buster Keaton (1895-1966) foi um dos maiores nomes do cinema mudo em Hollywood. Ator, comediante e diretor, ele foi criado no teatro, participando de atuações ao lado dos pais. Teve o primeiro destaque na carreira em 1917, no filme “The Butcher Boy”. Três anos depois, começou a dirigir os próprios curtas. Keaton foi chamado de “o maior de todos os palhaços do cinema” por Orson Welles, mas o acesso a seus trabalhos sempre foi difícil, o que fez com que ele não alcançasse um público tão grande quanto seus contemporâneos, como Charlie Chaplin. Nas últimas décadas, historiadores do cinema começaram a restaurar a obra de Keaton e, hoje, vários de seus filmes estão em domínio público. Para os que desejam conhecer um pouco mais sobre o cineasta, a Bula reuniu em uma lista 31 títulos que estão disponíveis na web, incluindo longas e curtas-metragens. A pesquisa e agrupamento das obras foram realizados originalmente pelo site MetaFilter. Alguns dos vídeos possuem legendas em português, basta ativá-las.