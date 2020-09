As 12 melhores sitcoms para assistir na Netflix e no Amazon Prime Video

As sitcoms se tornaram um fenômeno nos anos 1990, principalmente pelo sucesso de “Seinfeld” (1989) e “Friends” (1994). O termo se refere às séries de episódios curtos, que apresentam famílias e grupos de amigos em situações cômicas do cotidiano. Em 2020, continuam entre as preferidas da crítica e do público, fato confirmado pela vitória de “Schitt’s Creek” (2015) em sete categorias do Emmy desse ano, incluindo a de “Melhor Série de Comédia”. Para os que apreciam o gênero, a Bula reuniu em uma lista as 12 melhores opções que estão disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video, os serviços de streaming mais populares da atualidade. A seleção priorizou os seriados lançados depois dos anos 2000, como “Modern Family” (2009), de Steven Levitan e Christopher Lloyd; e “The Good Place” (2016), de Mike Schur.

Imagens: Divulgação Netflix e Amazon Prime Video

Netflix

O Método Kominsky (2019), Chuck Lorre Na trama, Sandy Kominsky é um ator de grande sucesso em Hollywood que hoje dá aulas de atuação. Ele tenta ajudar seu agente de longa data e melhor amigo, Norman, a superar um momento difícil. Ao mesmo tempo, ele tem que administrar sua escola de atores e lidar com os problemas de sua vida amorosa. Com bom humor, Sandy e Norman enfrentam juntos a chegada da velhice.

The Good Place (2016), Mike Schur Eleanor Shellstrop está morta. Após a sua partida do plano terrestre, ela chega ao “Bom Lugar”, uma dimensão celestial destinada às pessoas que fizeram o bem durante a vida. Mas, tudo não passa de um acidente, pois Eleonor não merece estar lá, e deve fingir ser uma boa pessoa para esconder a verdade de Michael, o coordenador do local, que pode enviá-la para o “Lugar Ruim”.

Master of None (2015), Aziz Ansari e Alan Yang A trama acompanha Dev, um jovem de descendência indiana que procura alavancar sua carreira de ator na cidade de Nova York, mas só consegue atuar em pequenos comerciais de televisão. Ao enfrentar as dificuldades do início da vida adulta, Dev compartilha com os amigos seus pensamentos sobre temas como casamento, filhos, relacionamento com os pais, velhice e racismo.

Brooklyn Nine-Nine (2013), Dan Goor e Michael Schur Jake Peralta é um talentoso, porém imaturo detetive no 99º distrito de Brooklyn. Junto aos seus colegas, ele leva uma rotina de trabalho despreocupada. Mas, tudo muda quanto a delegacia recebe um novo capitão, Roy Holt. Muito sério, ele chega ao local disposto a colocar ordem em tudo, acabar com a imaturidade de Peralta e transformar seus detetives nos melhores do Brooklyn.

Community (2009), Dan Harmon, Moses Port e outros Jeff Winger, um esperto advogado, precisa voltar à universidade depois de ter seu diploma invalidado pela Ordem dos Advogados. Ele entra na faculdade comunitária do subúrbio de Greendale. Para se aproximar de Britta, sua colega de classe, ele inventa que está fazendo reuniões de estudos. Mas, muitas pessoas se interessam pela ideia e Jeff decide criar o grupo de verdade. Assim, ele faz amizades e aprende mais sobre si mesmo.

Modern Family (2009), Steven Levitan e Christopher Lloyd A série acompanha o cotidiano da família Pritchett. Após o divórcio, Jay Pritchett se casa com Gloria, uma colombiana bem mais jovem que ele, mãe de um adolescente. Jay também convive diariamente com seus filhos do primeiro casamento, Claire e Mitchell. Enquanto Claire enfrenta dificuldades na criação de seus filhos, Mitchell e seu marido Cameron adotam uma bebê vietnamita.

Amazon Prime Video

Schitt’s Creek (2015), Dan e Eugene Levy Johnny e Moira construíram uma fortuna com uma rede de videolocadoras. Eles se acostumaram à vida luxuosa e seus filhos, David e Alexis, nunca tiveram que trabalhar na vida. Mas, devido à uma fraude milionária, a família perde quase tudo. Falidos, precisam se mudar para Schitt’s Creek, uma pequena cidade que eles compraram no passado, apenas por brincadeira.

Super Loja (2015), Victor Nelli Jr., Matt Sohn e outros A série acompanha o grupo de funcionários que trabalham na Cloud 9, a loja número 1217 de uma grande rede fictícia em St. Louis, Missouri. Guiados por uma gerente sem noção, eles fazem de tudo para manter um clima amigável e vivem situações inusitadas, como a chegada dos caçadores de barganhas, as promoções de causar comoção e as várias e tediosas sessões de treinamento.

The Goldbergs (2013), Adam F. Goldberg “The Goldbergs” acompanha uma divertida família dos anos 1980. Beverly é a mãe superprotetora, Murray é um pai de temperamento forte. Juntos, eles tentam controlar os filhos: a adolescente rebelde Érica, o emocional Berry e o caçula Adam, que vive gravando as loucuras que ocorrem em sua casa. O avô “Pops” também sempre está por perto para dar conselhos aos netos. A série é inspirada na infância do diretor Adam F. Goldberg.

Parks and Recreation (2009), Greg Daniels e Michael Schur Em formato documental, a série acompanha o cotidiano dos empregados do Departamento de Parques de Pawnee, uma pequena cidade do estado de Indiana. Leslie, a diretora, tem a missão de transformar uma construção abandonada em um parque comunitário, mas encontra algumas dificuldades, como vizinhos mal-humorados, corretores de imóveis corruptos e um complicado processo burocrático.

How I Met Your Mother (2005), Craig Thomas e Carter Bays Em 2030, Ted Mosby conta a história sobre como conheceu a mãe de seus filhos. Ele volta no tempo, em 2005, relembrando suas aventuras amorosas em Nova York. Com gestos românticos questionáveis, Ted conhece a jornalista Robin em um bar que costuma frequentar, o Maclaren’s Pub. Ao longo dos anos, ele também aproveita para contar as histórias de seus melhores amigos: o advogado Marshall, a professora Lily Aldrin e o mulherengo Barney.