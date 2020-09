Os signos do zodíaco com o maior número de bilionários

Segundo os preceitos da astrologia, cada signo tem características particulares, que podem interferir positiva ou negativamente no sucesso de cada pessoa. A empresa britânica UK Domain analisou a data de nascimento dos 250 empresários mais ricos do mundo, que estão no topo da lista da Forbes, e descobriu quais são os signos com o maior número de bilionários. Pelos resultados da pesquisa, os librianos são os mais bem-sucedidos, correspondendo a mais de 10% do total. Empresários como o estilista Ralph Lauren e Alice Walton, herdeira do Walmart, são alguns dos librianos de sucesso. A Bula reuniu esses e outros nomes conhecidos em um ranking, que elenca quais os signos com a maior probabilidade de produzir bilionários.

1 — Libra (23 de setembro a 22 de outubro): 27 bilionários

Famosos: O estilista Ralph Lauren, o empresário sueco Stefan Persson; Liliane Bettencourt, a maior acionista da L’Oréal; e Alice Walton, herdeira do Walmart.

2 — Peixes (19 de fevereiro a 20 de março): 22 bilionários

Famosos: Bernard Arnault, presidente da empresa de artigos de luxo LVMH; Rupert Murdoch, acionista majoritário da News Corporation; e Michael Dell, fundador da Dell.

3 — Câncer (21 de junho a 22 de julho): 20 bilionários

Famosos: Richard Branson, fundador no grupo Virgin; Elon Musk, CEO da SpaceX e da Tesla Motors; e Charlene de Carvalho-Heineken, herdeira de 25% do conglomerado Heineken.

4 — Touro (20 de abril a 20 de maio): 20 bilionários

Famoso: Mark Zuckerberg, fundador do Facebook.

5 — Leão (23 de julho a 22 de agosto): 20 bilionários

Famosos: Larry Ellison, cofundador da Oracle Corporation; Sergey Brin, cofundador do Google; e Sheldon Adelson, proprietário da Las Vegas Sand Corporation

6 — Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro): 16 bilionários

Famosos: Laurene Powell Jobs, fundadora do Emerson College e viúva de Steve Jobs; Wang Jianlin, fundador do Dalian Wanda Group; e Bill Gates, criador da Microsoft.

7 — Gêmeos (21 de maio a 20 de junho): 15 bilionários

Famosos: Leonard Blavatnik, da Access Industries; David Thomson; presidente da Thomson Corporation; e Jim Walton, herdeiro do WalMart.

8 — Áries (21 de março a 19 de abril): 15 bilionários

Famosos: Steve Ballmer, empresário e ex-presidente executivo da Microsoft; Mukesh Ambani, o empresário mais rico da Ásia; Amancio Ortega, fundador do grupo Inditex; e Larry Page, ex-diretor do Google.

9 — Aquário (20 de janeiro a 18 de fevereiro): 12 bilionários

Famosos: Michael Bloomberg, fundador da Bloomberg L.P.; Paul Allen, cofundador da Microsoft; e Carlos Slim Helú, empresário de telecomunicações mexicano.

10 — Virgem (23 de agosto a 22 de setembro): 11 bilionários

Famosos: Warren Buffett, maior acionista da Berkshire Hathaway e investidor; Jack Ma, cofundador do Alibaba Group; e Jorge Paulo Lemann, brasileiro dono do grupo InBev e de outras corporações.

11 — Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro): 8 bilionários

Famosos: Simon e David Reuben, empresários indianos; e Abigail Johnson, presidente da Fidelity Investments Personal and Workplace Investing.

12 — Capricórnio (22 de dezembro a 19 de janeiro)

Famosos: Vladimir Potanin, dono do conglomerado russo Interros; Joseph Safra, fundador do banco Safra; e Jeff Bezos, CEO da Amazon.