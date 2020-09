Os 10 melhores filmes novos para assistir na Netflix quando você não sabe o que ver

Crip Camp: Revolução pela Inclusão, de James Lebrecht e Nicole Newnham

No início da década de 1970, os adolescentes com deficiência enfrentavam um futuro moldado pelo isolamento e discriminação. Nesse contexto, o acampamento Jened, em Catskills, iniciou uma revolução. Jened era um lugar utópico, que recebia esses jovens com esportes de verão e atividades lúdicas. No local, se formaram os primeiros ativistas que mudaram para sempre a legislação de acessibilidade para todos.