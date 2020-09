10 filmes novos para assistir antes de morrer, disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video

Alguns filmes são tão bons que todos deveriam assistir pelo menos uma vez durante a vida. Mas, para fugir dos clássicos muito conhecidos, a Bula reuniu em uma lista dez indicações de longas lançados nos últimos anos. Todos os selecionados possuem roteiros instigantes, foram bem-avaliados pela crítica especializada em cinema e estão disponíveis no streaming: cinco na Netflix e cinco no Amazon Prime Video. Entre eles, destacam-se “Joias Brutas” (2020), Benny e Josh Safdie; “Entre Facas e Segredos” (2019), de Rian Johnson; e “O Sacrifício do Cervo Sagrado” (2018), dirigido por Yórgos Lánthimos. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Netflix

Estou Pensando em Acabar com Tudo (2020), Charlie Kaufman Apesar de ter dúvidas sobre seu relacionamento, uma jovem viaja para conhecer os pais do namorado, Jake. Ao chegar na fazenda deles, ela começa a se sentir estranha e acha bizarro o comportamento dos sogros. Mas, apesar disso, ela não pode ir embora, pois uma tempestade de neve atinge a região. Presa no local, ela passa a questionar tudo o que pensava sobre o namorado e si mesma.

Joias Brutas (2020), Benny e Josh Safdie Howard Ratner é o dono de uma loja de joias que está cheio de dívidas por jogos de apostas. Para resolver sua situação, ele quer vender uma pedra não lapidada enviada diretamente da Etiópia. Inicialmente, Howard oferece a joia a um de seus clientes assíduos, mas depois percebe que pode lucrar muito mais indo à leilão. Só que, antes disso, ele precisa driblar os cobradores que o perseguem.

O Poço (2020), Galder Gaztelu-Urrutia Goreng acorda em uma cela de concreto marcada com o número 48. Seu companheiro de cárcere explica que eles estão em uma prisão vertical, onde não há nada para se fazer a não ser esperar pela comida, que vem por meio de uma plataforma que desce os andares. Dessa forma, quem está nas primeiras celas come mais, deixando apenas restos para os que estão nos níveis mais baixos. Atormentados pela fome, os prisioneiros fazem tudo o que for preciso para sobreviver.

Ya No Estoy Aquí (2020), de Fernando Frías Ulisses é um jovem de 17 anos que vive numa favela de Monterrey, no México. Ele é o líder da gangue “Los Terkos”, na qual todos se identificam como “cholombianos”, um movimento de contracultura criado pelos imigrantes da Colômbia. Após um confronto com uma gangue rival, Ulisses é ameaçado de morte e decide fugir ilegalmente para os Estados Unidos. No novo país, ele se sente sozinho e deslocado.

Darkest Hour (2018), Joe Wright Em maio de 1940, o primeiro-ministro do Reino Unido, Neville Chamberlain, é forçado a renunciar e indica Winston Churchill como seu substituto. Já em seus primeiros dias no governo, Churchill precisa lidar com um grande desafio: fazer um acordo de paz com Hitler ou lutar até o fim contra os nazistas. Em meio às pressões e oposições, ele tenta tomar a melhor decisão para o país.

Amazon Prime Video

Entre Facas e Segredos (2019), Rian Johnson O famoso escritor de histórias policiais Harlan Thrombley convida toda a sua família para comemorar com ele seu aniversário de 85 anos. Mas, um dia após a festa, a empregada da casa encontra Harlan morto em seu escritório. A polícia e o detetive particular Benoit Blanc são chamados para investigar o caso. Da família disfuncional do escritor aos empregados, Blanc examina todos para descobrir a verdade por trás do assassinato.

Midsommar: O Mal Não Espera a Noite (2019), Ari Aster Dani e Christian são um jovem casal com o relacionamento em crise. Mas, após perder toda a sua família em um acidente, Dani desiste da separação. Os dois viajam com um grupo de amigos para um festival de verão que acontece em uma remota vila da Suécia. Dani espera relaxar e superar o luto, mas tudo se transforma em um pesadelo quando os moradores da vila começam a realizar rituais de adoração pagã assustadores.

The Report (2019), Scott Z. Burns Os jornais norte-americanos noticiam que o governo destruiu as fitas do Programa de Investigação e Interrogatório da CIA, criado após os atentados de 11 de setembro. Encarregado pela senadora Diane Feinstein, o agente Daniel J. Jones lidera uma investigação interna sobre o caso. Mesmo com dificuldade para conseguir os documentos necessários, Daniel se dedica ao relatório por quase uma década, sem saber se as revelações descobertas por ele serão expostas ao público algum dia.

O Sacrifício do Cervo Sagrado (2019), Yórgos Lánthimos Steven é um cardiologista casado e pai de dois filhos. Ele é muito conceituado em sua área, mas na verdade é alcoólatra. Quando um paciente morre durante uma cirurgia executada por ele, Steven decide se aproximar do filho do homem, Martin, de 16 anos. Ele começa a presentear o garoto e o apresenta para toda a família. Mas, quando Martin percebe que está sendo deixado de lado, elabora um plano de vingança contra o médico.