15 filmes inteligentes para assistir antes de morrer, disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video

The Others (2001), Alejandro Amenábar

Durante a 2ª Guerra Mundial, Grace decide se mudar com seus dois filhos para uma mansão isolada em uma ilha, a fim de esperar que seu marido retorne da guerra. Como as crianças possuem uma doença que as impede de receber a luz do sol, Grace estabelece regras para que a casa esteja sempre em total escuridão. Com o passar do tempo, a família começa a perceber presenças sobrenaturais no local.