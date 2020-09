10 bons vinhos que podem ser encontrados por menos de 50 reais

Cousiño Macul Antiguas Reservas Cabernet Sauvignon

A bela e respeitável Viña Cousiño Macul é a única empresa estabelecida no século 19 no Chile que segue sendo administrada pelos herdeiros de seu fundador, Matías Cousiño. Desde sua fundação, em 1856, a família Cousiño se ocupa em produzir vinhos de classe, contribuindo para o imenso prestígio que os vinhos chilenos, especialmente os do Vale do Maipo, conquistaram no mundo. Cousiño Macul é um vinho frutado com aroma de cerejas, cacau e ervas. Seus taninos são ótimos para carnes e frango com molhos à base de especiarias como cravo, canela e páprica.