10 fatos e curiosidades sobre a vida de Chadwick Boseman

A juventude no Brooklyn

Em 2000, Boseman se formou em Belas Artes na Universidade Howard, com foco em direção. Ele decidiu tentar a carreira como dramaturgo e diretor em Nova York, no Brooklyn. Encontrou uma efervescente cena do hip-hop e começou a escrever e dirigir peças com novas estrelas do rap. Para pagar as contas, também dava aulas de teatro para crianças. “Deep Azure”, uma de suas peças, chegou a alcançar certo reconhecimento.