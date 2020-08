10 grandes vinhos que podem ser encontrados por menos de 70 reais

Há milênios, entre as idas e vindas da História, o vinho sempre esteve presente. Se não no papel de protagonista, pelo menos no de um coadjuvante da maior importância. Nos grandes círculos sociais e herméticos, a bebida já foi cultuada e rendeu elevada satisfação à glória de seus bebedores. Mas o vinho não precisa ser a bebida dos mais abastados. É possível colocá-lo em todas as mesas de jantar e ainda desfrutar de todas suas características olfativas, visuais e, especialmente, de seus amplos sabores. O vinho é para todos. Para apreciá-lo, já temos os instrumentos necessários: os sentidos. Bem treinados, a partir da experiência, eles capturam as características da bebida, mesmo em seus limites mais fundamentais. O vinho, cuidadosamente preparado e feito para agradar, sempre entrega qualidades, curiosidades e predicados que intrigam, incitam novos exames e abrem possibilidades. O aspecto essencial do ato de bebê-lo é despertar os sentidos para um universo de aventuras sensoriais. Para tanto, é preciso começar dos mais simples, reconhecer suas potencialidades, fazer-se perceber que o terroir — o local que produziu a uva — tem a capacidade de fazer eclodir obras-primas. Veja que grandes colheitas oferecem bons vinhos já em seus rótulos de entrada.

A escolha de um bom vinho passa pela necessidade de atender a dois critérios: o custo e o gosto, adequando-se tanto ao poder de compra quanto ao paladar do consumidor. A melhor maneira de encontrar uma boa combinação desses fatores é pesquisando em várias adegas e bebendo muito vinho. A peregrinação por mercados de vinho costuma ser um dos passatempos mais apreciados pelos entusiastas dessa bebida. A troca de experiências entre os aficionados, que nessas ocasiões ocorre de maneira gratuita e despretensiosa, é muito importante para nortear escolhas. Degustar, de modo rotineiro e equilibrado, é a única forma de adquirir um “acervo” olfativo e gustativo para que se possa começar a procura pela combinação que mais agrada em um vinho. Por isso, a melhor dica para encontrar os campeões de custo/benefício é mesmo fazendo essa romaria com frequência. Dessa forma, é possível encontrar excelentes exemplares com custos ainda mais convidativos e acessíveis. Segue aqui uma lista que pretende atender a esses dois critérios e dar orientação para buscas futuras, mas que é, como toda lista de vinhos, profundamente influenciada pelo gosto dos autores.

Los Haroldos Estate Blend Apresenta tons violáceos com reflexos avermelhados, aroma de frutas vermelhas maduras e toque de especiarias. Na boca mostra volume e estrutura, com taninos macios e equilibrados que propiciam um final elegante.

Catedral Reserva DOC Vinho de coloração vermelho rubi, aroma intenso de frutas vermelhas maduras, nuances de especiarias e grãos torrados. Apresenta sabor frutado, macio e equilibrado.

Fond de Cave Reserva Petit Verdot De coloração vermelha intensa com reflexos violáceos, este vinho expressa aromas que lembram frutas vermelhas, cerejas, cassis e ameixas. Na boca apresenta bom corpo, com taninos agradáveis e doces e notas persistentes de baunilha.

Tierras Guindas Ribera del Duero Tempranillo Coloração vermelho rubi de média intensidade com reflexos violáceos. Predominante aroma de frutas vermelhas frescas como cereja e framboesa. Apresenta notas lácteas de baunilha além de um delicado toque de especiarias, com destaque para a pimenta preta. Na boca é elegante e fresco, confirmando seu caráter frutado. Possui taninos suaves, é sedoso e macio.

Mount Hermon RED Um vinho produzido na região mais fria de Israel, por uma vinícola Kosher — que produz vinhos de acordo com as leis religiosas do judaísmo. É feito com as uvas Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot e Malbec, apresenta aromas de frutas vermelhas e pretas, com notas de ervas frescas, terra e cacau. É um vinho jovem, mas apresenta corpo satisfatório e sabor persistente.

Annie Gran Reserva Syrah Vermelho rubi com bordas violetas azuladas. Possui aromas que lembram frutas pretas e azuis: ameixas e algumas notas de azeitonas pretas. Tem uma estrutura potente, com notas macias de madeira, cravo e especiarias. Os taninos são suaves e elegantes.

Quinta da Rapariga Colheita Selecionada Mescla as uvas Aragonez, Trincadeira e Cabernet Sauvignon, de cor rubi com reflexos violáceos, apresenta aromas de frutas vermelhas maduras, tostado e baunilha. Tem corpo médio, taninos macios e boa acidez.

Caballero de La Cepa Reserva Malbec Vinho vermelho rubi, com aromas complexos de violetas, cerejas e madeira. Tem sabor concentrado de frutas pretas, ameixas maduras e notas de tabaco. Final complexo, com taninos doces e bom retrogosto.

Susana Balbo Tradición Seleción de Barricas Red Blend Um vinho leve e de corpo médio, cor rubi, com reflexos avermelhados e bastante frescor. Apresenta aromas tostados de café, frutas negras maduras e um toque de especiarias. Tem baixa acidez, taninos marcantes e médio final.

Aurora Reserva Merlot 2018 Vinho de coloração rubi com tons violáceos e aromas de frutas vermelhas e madeira. Na boca é elegante, com bom corpo, paladar agradável e boa persistência.

É sempre bom lembrar que o preço de um vinho sofre variações de acordo com o lugar onde você o adquire, por isso a dica de ouro é pesquisar.