10 filmes do Amazon Prime Video para perder de vez a esperança na humanidade

The Year of the Cannibals (1970), Liliana Cavani

As ruas de uma grande cidade estão tomadas por cadáveres, pelos quais as pessoas passam indiferentes. Os corpos são de pessoas que se opuseram ao governo e servem como um aviso aos rebeldes. Mas, Antígona decide enterrar o irmão e recebe ajuda de um desconhecido estrangeiro. Logo, os dois são descobertos e mortos. Mas, o exemplo deles é seguido por outros jovens, que decidem continuar enterrando os cadáveres, desafiando as autoridades.