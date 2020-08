12 filmes com as maiores bilheterias disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video

A Bula reuniu em uma lista 12 filmes que estão entre as maiores bilheterias de todos os tempos e fazem parte do catálogo de serviços de streaming: seis na Netflix e seis no Amazon Prime Video. Tradicionalmente, franquias de super-heróis, adaptações de obras de fantasia e animações infantis estão entre os preferidos do público que vai ao cinema. Entre os longas, está “O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei” (2003), de Peter Jackson, que arrecadou mais de 1,1 bilhão de dólares; e “Vingadores: Ultimato” (2019), de Anthony e Joe Russo; o filme mais rentável da história, com quase 2,8 bilhões de dólares. Os títulos estão organizados de acordo com a posição no ranking dos mais lucrativos.

Amazon Prime Video

Vingadores: Ultimato (2019), Anthony e Joe Russo Após o vilão Thanos juntar as seis Joias do Universo e dizimar metade da população mundial, os Vingadores estão sofrendo com a perda de seus amigos e entes queridos. Com o mundo em crise, o Homem-Formiga resolve reunir os super-heróis sobreviventes. Juntos, eles viajam pelas dimensões do tempo, mudando o desfecho dos eventos passados para impedir que Thanos consiga roubar as Joias do Universo.

Star Wars: O Despertar da Força (2015), J. J. Abrams A queda de Darth Vader e do Império levou ao surgimento de uma nova ameaça: a Primeira Ordem, uma organização sombria que busca minar o poder da República, comandada por Kylo Ren, General Hux e pelo líder Supremo Snoke. Eles têm como missão encontrar o mestre Luke Skywalker, que vive isolado em um planeta remoto. Para salvar a galáxia, a Resistência precisa sair à frente e encontrar Luke primeiro.

O Rei Leão (2019), Jon Favreau Na savana africana, o pequeno leão Simba é o futuro rei da Pedra do Reino. Após uma armadilha elaborada por seu tio, Scar, Simba se sente culpado pela morte de seu pai, Mufasa, e resolve fugir. Em terras distantes, o leão cresce e faz novos amigos, que o ajudam a ter alegria novamente. Mas, quando fica sabendo que seu povo está sofrendo com as maldades de Scar, Simba retorna para recuperar o trono.

Velozes e Furiosos 7 (2015), James Wan Depois de derrotar Owen Shaw em Londres e garantir anistia por seus crimes passados, Dom Toretto retorna para os EUA com sua equipe. Mas, a tranquilidade de Dom acaba quando o irmão de Owen, um assassino profissional, resolve se vingar pelo acidente que deixou Owen em coma. Agora, ele e sua equipe precisam correr para se livrar do criminoso. Mais uma vez, Dom precisa deixar a família de lado para voltar às missões perigosas.

Frozen 2 (2019), Jennifer Lee Quando crianças, Elsa e Anna ouvem uma história de seu pai. Ele conta às meninas sobre uma visita que fez a uma floresta encantada, onde um acidente teria provocado a separação dos habitantes de Arendelle em quatro elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. Agora adulta, a rainha Elsa quer descobrir a origem de seu poder de congelamento. Então, as duas irmãs, acompanhadas de Kristoff e do boneco Olaf, decidem ir à floresta.

A Bela e a Fera (2017), Bill Condon Bela é uma jovem que vive no interior da França com o pai. Quando ele é preso em um castelo habitado por uma fera perigosa, ela decide entregar sua vida em troca da liberdade dele. Apesar de seus medos, ela rapidamente faz amizade com os objetos mágicos que habitam o local. Aos poucos, Bela entende que a Fera é, na verdade, um príncipe que precisa de amor para retornar à forma humana.

Netflix

Os Vingadores (2012), Joss Whedon Loki, o irmão de Thor, ganha acesso ao poder ilimitado do cubo cósmico, ao roubá-lo das instalações da S.H.I.E.L.D, uma agência internacional que luta pela paz. Para conter a ameaça de Loki, Nick Fury, o diretor da agência, reúne um poderoso time super-heróis: Homem de Ferro, Capitão América, Hulk, Thor, Viúva Negra e Gavião Arqueiro.

Harry Potter e As Relíquias da Morte: Parte 2 (2011), David Yates Harry Potter e seus amigos, Hermione e Rony, continuam em busca das horcruxes, que representam partes da alma de lorde Voldemort. Apenas se eliminarem esses objetos mágicos, conseguirão que o vilão seja morto. Com a ajuda do duende Griphook, eles entram no cofre de Bellatrix Lestrange, onde acreditam que uma horcrux está escondida. Enquanto isso, Voldemort planeja um ataque definitivo ao castelo de Hogwarts.

Transformers: O Lado Oculto da Lua (2011), Michael Bay Sam acaba de se formar e está procurando emprego. Ele fica decepcionado porque, apesar de ter salvado a humanidade duas vezes, não é reconhecido no mercado de trabalho. Além disso, sua namorada, Carly, é muito bem-sucedida. Quando os robôs Deceptions tentam mais uma vez destruir os humanos, ele precisa voltar às batalhas e esquecer a carreira. Para isso, conta com a ajuda de Optimus Prime e dos Autobots.

O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003), Peter Jackson Sauron planeja um grande ataque à cidade de Minas Tirith, fazendo com que o mago Gandalf e Pippin partam para o local na intenção de ajudar a resistência. Para enfrentar o Senhor da Escuridão, Aragorn reúne um exército de forças do bem. Enquanto isso, os membros da Sociedade do Anel, cansados e famintos, continuam sua jornada à Montanha da Perdição, onde pretendem destruir o anel.

Batman — O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012), Christopher Nolan Anos após a morte do vilão Harvey Dent, Gotham se tornou uma cidade livre da corrupção e não precisa mais do Batman. Bruce Wayne, então, se torna uma pessoa reclusa e solitária. Após um roubo em sua mansão, ele tenta descobrir quem é a ladra e começa a encontrar indícios de uma nova ameaça sobre Gotham. Apesar dos problemas físicos causados por sua atuação como herói no passado, ele decide voltar a ser o Batman.