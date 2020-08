Desejo Sombrio (2020), Epigmenio Ibarra e Kenya Márquez

Alma é uma advogada e professora universitária, casada com o famoso juiz Leonardo Solares. Certa de que está sendo traída pelo marido, ela decide ir a uma festa com a melhor amiga, Brenda, e acaba se envolvendo com Dario, um rapaz mais novo. Mas, no dia seguinte, é anunciado que um assassinato ocorreu na festa e Dario é o suspeito do crime. Alma, que estava com ele, pode ser investigada também.