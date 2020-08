14 séries hipnotizantes para ver na Netflix e no Amazon Prime Video

A Bula reuniu em uma lista 14 séries disponíveis no streaming que são hipnotizantes e conseguem prender a atenção do espectador do início ao fim. São produções que se destacam nos detalhes, seja pela ambientação, pelo figurino, pelas atuações inesquecíveis ou pela fotografia encantadora. Entre as selecionadas, estão “Nada Ortodoxa” (2020), de Maria Schrader; “Anne With an E” (2017), de Moira Walley-Beckett; e “Marvelous Mrs. Maisel” (2017), dirigida por Amy Sherman-Palladino. Os seriados, que fazem parte do acervo da Netflix ou do Amazon Prime Video, foram organizados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix e Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

Carnival Row (2019), René Echevarria e Travis Beacham Na cidade de Burgo, durante a era Vitoriana, os habitantes convivem com seres mitológicos que se assemelham a fadas. Esses seres são dominados pelos humanos, que têm um preconceito velado contra eles. Quando um serial killer começa a assassinar as criaturas mágicas, o detetive Philo fica responsável pelo caso, iniciando uma conturbada investigação que o transforma no principal suspeito dos crimes.

Modern Love (2019), John Carney A série é uma antologia que reúne oito episódios inspirados em histórias reais enviadas pelos leitores da popular coluna “Modern Love”, do jornal “The New York Times”. Entre as histórias, estão a da jovem Maggie, que vive sozinha em Nova York, mas sempre conta com a ajuda do porteiro Guzmin; a de Lexi, que tenta lidar com seu transtorno de bipolaridade; e a de Tobin e Andy, um casal tentando adotar uma criança.

Jamestown (2017), Paul Wilmshurst e Bill Gallagher Em 1619, doze anos após desbravadores fundarem Jamestown, as primeiras mulheres chegam à colônia. Elas vêm da Inglaterra, com o dever de se casarem com os homens que pagaram suas passagens. Alice, Verity e Jocelyn estão entre as recém-chegadas que perturbam o cotidiano dos moradores, acendem rivalidades e trazem prosperidade ao local.

Little Women (2017), Heidi Thomas A minissérie acompanha o amadurecimento das irmãs Jo, Meg, Beth e Amy March. Enquanto o pai está servindo na Guerra Civil, elas ficam sob os cuidados da mãe, Marmee, e apoiam-se umas nas outras para suportar as dificuldades da vida. A produção é baseada no livro clássico “Mulherzinhas”, de Louisa May Alcott, e foi realizada em homenagem aos 150 anos da obra.

Marvelous Mrs. Maisel (2017), Amy Sherman-Palladino Nos anos 1950, Midge Maisel leva a vida que sempre sonhou, em um apartamento luxuoso de Manhattan. Seu único hobby é escrever piadas para Joel, que se apresenta em bares nos fins de semana, mas não é muito talentoso. Quando Joel abandona Midge para ficar com a amante, ela decide recomeçar a vida como comediante. Susie, a gerente de um bar, se oferece para ser sua agente. Juntas, elas lutam para crescer em um ramo dominado pelos homens.

Downton Abbey (2010), Brian Percival e Ben Bolt A história se passa no início do século 20, em Downton Abbey, onde moram a família aristocrática Crawley e seus vários criados. Na parte superior do castelo, os Crawley levam uma vida luxuosa, cercados por intrigas e segredos. Nos andares inferiores, os empregados se esforçam para cumprir todas as ordens de seus amos, mas também vivem conflitos e romances. Ao longo da série, o espectador acompanha os grandes acontecimentos da época, como o naufrágio do Titanic e a Segunda Guerra Mundial.

Netflix

Messiah (2020), Michael Petroni No Oriente Médio, um homem chamado Payam alega ser o retorno escatológico de ‘Isa (Jesus). Seus ensinamentos e milagres atraem a atenção da mídia e de uma legião de seguidores em todo o mundo. Payam dá início a uma grande revolução espiritual, mas o movimento acaba causando instabilidade política. Então, a agente da CIA Eva Geller fica responsável por investigar a vida de Payam e descobrir se ele é um charlatão.

Nada Ortodoxa (2020), Maria Schrader Inspirada em uma história real, a série conta a história de Deborah Feldman, que nasceu em uma seita judaica fundada no Brooklyn por sobreviventes do Holocausto. Essa comunidade acreditava que o genocídio era um castigo dado por Deus e que eles deviam obedecer às regras religiosas mais conservadoras do judaísmo. Feldman teve uma infância repressiva e foi obrigada a se casar aos 17 anos. Aos 19, ela decidiu fugir para Berlim. A produção foi indicada em quatro categorias do Emmy, incluindo “Melhor Minissérie”.

Disque Amiga para Matar (2019), Amy York Rubin Após a morte do marido, a corretora de imóveis Jen resolve frequentar um grupo de apoio para superar o luto. Lá, ela conhece Judy, que perdeu o noivo há poucos meses. Para driblarem a tristeza, as duas passam horas conversando ao telefone. Elas se tornam tão próximas, que Jen convida a amiga para morar em sua casa. Mas, ela acaba descobrindo que Judy está sendo procurada pela polícia.

Derry Girls (2018), Michael Lennox Durante a década de 1990, a Irlanda vive conflitos políticos e o exército está sempre nas ruas. Apesar disso, a jovem Erin e suas amigas tentam se divertir enquanto estudam em uma escola católica e conservadora. Juntas, elas enfrentam os conflitos típicos da adolescência, as brigas de família, e procuram uma forma de ganhar dinheiro para conhecerem Paris após o fim do ano letivo.

Anne With an E (2017), Moira Walley-Beckett Os irmãos Marilia e Matthew decidem adotar um garoto para ajudar nos serviços da fazenda. Mas, por um engano, quem chega à casa deles é Anne, uma órfã de 13 anos. Eles decidem devolver a garota, mas ela implora para ficar e afirma ser capaz de trabalhar como um menino. Marilia e Matthew concordam e, com o passar do tempo, se encantam com a inteligência de Anne. A série é baseada na obra “Anne de Green Gables”, de Lucy Maud Montgomery.

O Tempo Entre Costuras (2013), Carlos Montero e María Dueñas Sira Quiroga é uma costureira que vive em Madrid, na Espanha. Prestes a se casar, ela se apaixona à primeira vista por outro homem e parte para Tânger, no Marrocos, a fim de morar com ele. Mas, os planos de Sira não dão certo e ela acaba sozinha. Voltar para Espanha não é uma opção até que a Guerra Civil Espanhola termine. Então, para sobreviver em terras estrangeiras, Sira decide seguir fazendo a única coisa que sabe: costurar.