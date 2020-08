10 ótimos filmes da Netflix e do Amazon Prime Video para passar o tempo com as crianças em casa

A Bula reuniu em uma lista dez ótimos filmes disponíveis no streaming para os pais assistirem com as crianças em casa: cinco na Netflix e cinco no Amazon Prime Video. Os longas escolhidos, além de terem sido bem-avaliados pela crítica especializada, conseguem agradar tanto as crianças quanto os adultos. Entre eles, destacam-se “Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica” (2020), de Dan Scanlon, considerada uma das melhores animações do ano; e “O Conto da Princesa Kaguya” (2013), dirigido por Isao Takahata. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix e Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica (2020), Dan Scanlon Barley e Ian são dois irmãos elfos que vivem em um mundo cheio de criaturas mágicas, só que todos substituíram a magia pelo uso da tecnologia. Sentindo falta do pai, que não chegaram a conhecer, eles encontram um presente deixado por ele antes de morrer: um cajado que pode trazê-lo de volta à vida por um dia. Mas, os irmãos são inexperientes e o feitiço dá errado. Agora, eles precisam encontrar uma forma de reverter o erro e conseguir ver o pai.

Dumbo (2019), Tim Burton Ao retornar da guerra, Holt Farrier, uma ex-estrela do circo, encontra muitas dificuldades. Sua mulher morreu e ele precisa cuidar sozinho dos dois filhos. Além disso, ele perdeu seu antigo posto no circo, sendo agora o encarregado em cuidar de uma elefanta que está prestes a parir. Quando o animal nasce, todos se assustam com o tamanho de suas orelhas, que o fazem ser desprezado. Mas, logo os filhos de Holt descobrem que o elefante tem um superpoder: voar.

Frozen 2 (2019), Jennifer Lee Quando crianças, Elsa e Anna ouvem uma história de seu pai. Ele conta às meninas sobre uma visita que fez a uma floresta encantada, onde um acidente teria provocado a separação dos habitantes de Arendelle em quatro elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. Agora adulta, a rainha Elsa quer descobrir a origem de seu poder de congelamento. Então, as duas irmãs, acompanhadas de Kristoff e do boneco Olaf, decidem ir à floresta.

O Rei da Montanha (2017), Mikkel Brænne Sandemose Inspirado em uma lenda nórdica, o filme conta a história do jovem Espen, que vive com a família em uma pequena fazenda que está à beira da falência. Quando a princesa do reino é sequestrada por um monstro conhecido como Rei da Montanha, Espen e seus irmãos aceitam o desafio de salvá-la. Caso consigam, eles receberão uma recompensa que pode salvar a família da miséria.

One Life (2013), Michael Gunton Por mais de 5 milhões de anos, a vida na Terra evoluiu para a riqueza e variedade que vemos hoje. O documentário “One Life”, narrado pelo ator Daniel Craig, é uma celebração à natureza. Com imagens impressionantes, acompanha várias espécies de animais selvagens: desde o nascimento, passando pela busca independente por alimento até a procura de um parceiro para a reprodução.

Netflix

É o Bicho! (2020), Tony Bancroft Owen e Zoe são um casal atarefado com o trabalho e a criação dos filhos. A chance de mudar de vida aparece quando Owen ganha duas coisas de herança: um circo e uma caixa de biscoitos. Eles querem levar o negócio adiante, mas o circo está em decadência. Então, o casal descobre que o segredo está nos biscoitos: eles têm o poder de transformar as pessoas em diferentes animais. Com mais bichos, o espetáculo se torna muito mais divertido, atraindo a plateia.

Feel the Beat (2020), de Elissa Down Após perder a grande chance de atuar da Broadway, a dançarina April decide voltar para a casa dos pais. Em sua cidade natal, ela se reconecta com Barb, sua antiga professora de dança. Barb deseja levar o grupo de dança local para uma competição nacional e pede a ajuda de April para treinar os bailarinos amadores. April não se anima com a proposta, até descobrir que um dos jurados é Welly Wong, um famoso produtor que pode lhe dar uma oportunidade na Broadway.

Os Irmãos Willoughby (2020), Kris Pearn Os quatro irmãos Tim, Jane e os gêmeos Barnaby estão cansados do comportamento egoísta de seus pais, que estão sempre ocupados e não cuidam devidamente dos filhos. Acreditando que ficarão melhor sozinhos, eles elaboram um plano para que os pais viajem e não voltem mais. Mas, o casal contrata uma babá, Linda, que ensina às crianças o que significa ser uma família de verdade.

O Conto da Princesa Kaguya (2013), Isao Takahata Kaguya, uma bebê, é encontrada dentro de um tronco de bambu brilhante por Sanuki e sua esposa, Ona. Acreditando que ela é uma presença divina, eles a levam para casa e a chamam de “princesa”. Passado o tempo, Kaguya se transforma em uma bela jovem, que atrai a cobiça de vários nobres, incluindo o próprio imperador. Como não tem interesse em nenhum dos pretendentes, Kaguya exige presentes impossíveis a eles.