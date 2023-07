O trampolim para a carreira cinematográfica em Hollywood, muitas vezes, se revela espinhoso e repleto de obstáculos. Com a densa névoa de rejeição e competição intensa, muitos aspirantes a estrelas se veem confrontados com um caminho exaustivo, onde a fama permanece como uma miragem distante. Nessa conjuntura desafiadora, não é incomum que alguns procurem alternativas que fogem do tradicional glamour hollywoodiano, como o segmento de filmes para adultos. Afinal, a persistência para buscar um lugar ao sol, por vezes, requer uma pitada de ousadia.

Um exemplo emblemático dessa trajetória incomum é o de Sylvester Stallone. Antes de imortalizar seu nome como o indomável “Rocky Balboa” em “Rocky: Um Lutador” (1976), e posteriormente no papel do endurecido veterano “John Rambo”, Stallone arriscou-se em uma produção adulta para sobreviver na agitada Los Angeles. Sua história é apenas uma gota no oceano de personalidades que, por circunstâncias diversas, trilharam caminhos similares.

Dito isso, e para ilustrar como esse fenômeno não é tão raro quanto possa parecer, compilamos uma lista de dez figuras notáveis do cinema que tiveram experiências em filmes de teor erótico ou adultos antes de deslumbrarem o público sob os holofotes de Hollywood.

Nessa seleção, encontramos nomes como Cameron Diaz, cuja estreia no cinema não foi exatamente no ambiente romântico e colorido de “O Máskara”, mas sim em um filme de caráter erótico-sadomasoquista. Outro caso que destoa do percurso tradicional é o de Jackie Chan, o famoso ator chinês de filmes de ação e artes marciais, que revelou ter participado de uma produção adulta no início da carreira.

Inclusive, não é só no cinema ocidental que essa tendência se manifesta. Sibel Kekilli, conhecida mundialmente pela sua participação na série “Game of Thrones”, é um exemplo notável que vem do universo das produções alemãs. Antes de interpretar a intrigante personagem Shae, a atriz acumulou experiências em filmes adultos, fato que causou certo alvoroço quando veio a público.

Esses exemplos servem para mostrar que o caminho para a fama em Hollywood é frequentemente sinuoso, repleto de reviravoltas inesperadas. Afinal, cada artista traz consigo uma bagagem única de experiências, e, no final das contas, é a paixão pela atuação e a perseverança que muitas vezes define o curso de suas carreiras.

Cameron Diaz Cameron Diaz, hoje conhecida internacionalmente, ganhou destaque inicialmente com o filme “O Máskara”, lançado em 1994. Contudo, dois anos antes, ela estrelou um curta-metragem de caráter sadomasoquista intitulado “She’s No Angel”. Depois de alcançar a fama, Diaz se esforçou legalmente para restringir a distribuição desse filme, o que conseguiu apenas em 2004.

Sibel Kekilli Sibel Kekilli, atriz alemã, ganhou visibilidade pública em 2004, após protagonizar “Gegen die Wand”, filme que angariou diversos prêmios. Naquela época, tabloides revelaram que ela havia atuado em filmes adultos anos antes, sob o pseudônimo de Dilara. Hoje, é mais conhecida por sua atuação na aclamada série “Game of Thrones”, onde interpretou o personagem Shae.

Sunny Leone Karenjit Kaur Vohra, mais conhecida como Sunny Leone, ingressou na indústria de filmes adultos nos EUA aos 18 anos. Posteriormente, em 2011, sua popularidade aumentou na Índia após sua participação em um reality show, levando-a a atuar em filmes de Bollywood. Além disso, Leone é autora de romances eróticos e foi destacada pela BBC como uma das 100 mulheres mais influentes do ano em 2016.

Dany Verissimo Depois de enfrentar várias rejeições no cinema convencional, a atriz francesa Dany Verissimo decidiu investir na indústria pornográfica, adotando o nome artístico de Ally Mac Tyana. Em 2004, foi escalada para um longa-metragem do diretor Luc Besson. Desde então, abandonou a carreira adulta e se dedicou a filmes, séries e peças teatrais em francês e inglês.

Traci Lords Traci Lords, uma das maiores estrelas do cinema adulto nos anos 80, teve sua carreira abruptamente interrompida quando a polícia descobriu que havia participado de várias produções antes de atingir a maioridade. Os responsáveis por sua carreira foram processados. Lords então decidiu se dedicar ao cinema mainstream, além de se tornar uma ativista LGBT+. “Cry-Baby” e “Blade” (1998) estão entre os filmes em que atuou.

Shu Qi Shu Qi, atriz taiwanesa, se mudou para Hong Kong aos 17 anos, onde iniciou sua carreira em filmes adultos. Depois de algumas produções, ela teve uma oportunidade no cinema mainstream, estrelando “O Grande Desafio” (1999), ao lado de Jackie Chan. Hoje, Qi é uma das atrizes mais renomadas da China.

Holly Sampson Holly Sampson, atriz norte-americana, teve algumas participações em filmes e séries durante sua adolescência, como em “Anos Incríveis” (1988). No entanto, sua carreira não deslanchou e ela ingressou na indústria pornográfica. Sob os nomes “Nicolette” e “Zoe”, Sampson estrelou várias produções adultas e eróticas, tornando-se mais conhecida pela franquia “Emmanuelle 2000” (2001).

Jackie Chan Jackie Chan, ator chinês renomado por suas habilidades em artes marciais, confessou em uma entrevista ao jornal “The Sun” que atuou em um filme adulto no início de sua carreira, há mais de 40 anos. Ele justificou sua participação alegando necessidade financeira na época. Atualmente, Chan é um dos atores orientais mais célebres no Ocidente.