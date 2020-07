Desafio 100 grandes filmes pouco conhecidos: você assistiu no máximo 4 desta lista

1 — O Abraço da Serpente (2015), Ciro Guerra

2 — Sono de Inverno (2014), Nuri Bilge Ceylan

3 — Amantes Eternos (2013), Jim Jarmusch

4 — O Garoto de Bicicleta (2011), Irmãos Dardenne

5 — Biutiful (2010), Alejandro González Iñárritu

6 — A Proposta (2005), John Hillcoat

7 — Beijos e Tiros (2005), Shane Black

8 — Hard Candy (2005), David Slade

9 — Nascidos em Bordéis (2004), Zana Briski e Ross Kauffman

10 — Primer (2004), Shane Carruth

11 — O Agente da Estação (2003), Tom McCarthy

12 — Camelos Também Choram (2003), Byambasuren Davaa

13 — Easy Riders, Raging Bulls (2003), Kenneth Bowser, Jr.

14 — Stander (2003), Bronwen Hughes

15 — Tarnation (2003), Jonathan Caouette

16 — O Americano Tranquilo (2002), Phillip Noyce

17 — The Eye: A Herança (2002), Oxide Pang Chun e Danny Pang Phat

18 — Minha Viagem à Itália (2001), Martin Scorsese

19 — American Movie (1999), Chris Smith

20 — O Estranho (1999), Steven Soderbergh

21 — Uma História Real (1999), David Lynch

22 — Carne Trêmula (1998), Pedro Almodóvar

23 — As Confissões de Henry Fool (1997), Hal Hartley

24 — Kiss or Kill (1987), Bill Bennett

25 — Na Companhia de Homens (1997), Neil LaBute

26 — Angel Baby (1995), Michael Rymer

27 — Cidadão X (1995), Chris Gerolmo

28 — Estranhos Prazeres (1995), Kathryn Bigelow

29 — Ricardo III (1995), Richard Loncraine

30 — Safe (1995), Todd Haynes

31 — Tempo de Decisão (1995), Noah Baumbach

32 — E a Vida Continua (1993), Roger Spottiswoode

33 — The Secret Adventures of Tom Thumb (1993), Dave Borthwick

34 — Fervura Máxima (1992), John Woo

35 — In the Soup (1992), Alexandre Rockwell

36 — Lanternas Vermelhas (1991), Zhang Yimou

37 — Alucinações do Passado (1990), Adrian Lyne

38 — Death in Brunswick (1990), John Ruane

39 — Jogo Perverso (1990), Kathryn Bigelow

40 — King of New York (1990), Abel Ferrara

41 — Um Tiro de Misericórdia (1990), Phil Joanou e Michael Lee Baron

42 — The Killer: O Matador (1989), John Woo

43 — Alice (1988), Jan Švankmajer

44 — As Aventuras do Barão de Münchausen (1988), Terry Gilliam

45 — Eles Vivem (1988), John Carpenter

46 — Miracle Mile (1988), Steve De Jarnatt

47 — O Soro do Mal (1988), Frank Henenlotter

48 — Coração Satânico (1987), Alan Parker

49 — Ground Zero (1987), Michael Pattinson e Bruce Myles

50 — Hidden: O Escondido (1987), Jack Sholder

51 — O Limite da Traição (1987), Walter Hill

52 — Travelling North (1987), Carl Schultz

53 — Apartamento Zero (1986), Martin Donovan

54 — When the Wind Blows (1986), Jimmy T. Murakami

55 — A Traição do Falcão (1985), John Schlesinger

56 — Depois de Horas (1985), Martin Scorsese

57 — Garota Sinal Verde (1985), Rob Reiner

58 — Minha Vida é um Desastre (1985), Savage Steve Holland

59 — Screamplay (1985), Rufus Butler Seder

60 — Terra Tranquila (1985), Geoff Murphy

61 — Viver e Morrer em Los Angeles (1985), William Friedkin

62 — Gosto de Sangue (1984), Ethan e Joel Cohen

63 — Repo Man: A Onda Punk (1984), Alex Cox

64 — Ruas de Fogo (1984), Walter Hill

65 — Na Hora da Zona Morta (1983), David Cronenberg

66 — O Selvagem da Motocicleta (1983), Francis Ford Coppola

67 — Strange Invaders (1983), Michael Laughlin

68 — Videodrome: A Síndrome do Vídeo (1983), David Cronenberg

69 — O Enigma de Outro Mundo (1982), John Carpenter

70 — Tron: Uma Odisseia Eletrônica (1982), Steven Lisberger

71 — Diva: Paixão Perigosa (1981), Jean-Jacques Beineix

72 — Enigma na Estrada (1981), Richard Franklin

73 — Falcões da Noite (1981), Bruce Malmuth

74 — Um Tiro na Noite (1981), Brian De Palma

75 — Colossus (Colossus: The Forbin Project) (1980), Joseph Sargent

76 — Uma Espécie em Extinção (1980), Art Linson

77 — Liberdade Condicional (1978), Dustin Hoffman e Ulu Grosbard

78 — Pumping Iron (1977), George Butler e Robert Fiore

79 — Assalto ao 13º DP (1976), John Carpenter

80 — Prelúdio Para Matar (1975), Dario Argento

81 — The Bullet Train (1975), Junya Sato

82 — Último Golpe (1974), Michael Cimino

83 — The Taking of Pelham One Two Three (1974), Joseph Sargent

84 — Westworld: Onde Ninguém Tem Alma (1973), Michael Crichton

85 — O Círculo Vermelho (1970), Jean-Pierre Melville

86 — O Topo (1970), Alejandro Jodorowsky

87 — Andrei Rublev (1969), Andrei Tarkovsky

88 — Week End (1967), Jean-Luc Godard

89 — Alphaville (1965), Jean-Luc Godard

90 — A Batalha de Argel (1965), Gillo Pontecorvo

91 — A Décima Vítima (1965), Elio Petri

92 — O Leopardo (1963), Luchino Visconti

93 — Vendedor de Ilusões (1962), Morton DaCosta

94 — Os Inocentes (1961), Jack Clayton

95 — O Incrível Homem que Encolheu (1957), Jack Arnold

96 — O Homem Errado (1956), Alfred Hitchcock

97 — Os Cinco Mil Dedos do Dr. T (1953), Roy Rowland

98 — A Rua sem Nome (1948), William Keighley

99 — Casei-Me com uma Feiticeira (1942), René Clair

100 — O Atalante (1934), Jean Vigo