As 12 melhores séries de 2020 até agora

I May Destroy You (HBO), Sam Miller e Michaela Coel

Arabella é uma jovem londrina confiante, cercada de bons amigos e com uma carreira promissora como escritora. Em uma noite de festa, ela é vítima do golpe “Boa Noite, Cinderela”. Alguém coloca droga em sua bebida e ela acorda sem lembrar-se do que ocorreu com exatidão. Seguindo os flashes de sua memória, ela busca saber o que fizeram com ela naquela noite.