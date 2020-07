10 séries da Netflix para quem amou Dark

Misturando suspense, ficção científica e muitas teorias da física quântica, a série “Dark” (2017), dirigida por Baran bo Odar e Jantje Friese, pode ser considerada uma das mais originais da atualidade. De acordo com os 2,5 milhões de votos no site Rotten Tomaroes, ela é a melhor da Netflix, desbancando títulos como “Black Mirror” (2011) e “Stranger Things” (2016). Após a terceira temporada, lançada em 2020, a produção foi encerrada. Mas, para os que ficaram órfãos de Dark, existem outras opções cheias de mistérios e clima sombrio no serviço de streaming. Para ajudar, a Bula reuniu dez indicações em uma lista, dentre as quais destacam-se “Noite Adentro” (2020), de Jason George; e “Twin Peaks: The Return” (2017), de David Lynch. Os títulos foram organizados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix



Noite Adentro (2020), Jason George A série acompanha um grupo de passageiros a bordo de um voo noturno para Moscou. O avião é sequestrado por um homem que anuncia que a humanidade está sendo morta ao entrar em contato com o sol. No início, todos duvidam, mas logo descobrem que é verdade. O plano agora é viajar para o lado Oeste, sempre para onde é noite. Mas, eles enfrentam dificuldades, já que o avião precisa de abastecimento e manutenção.

Marianne (2019), Samuel Bodin A série acompanha a jovem Emma, uma escritora famosa pela série de livros ficcionais que giram em torno dos embates entre a heroína Lizzie e a bruxa Marianne. Em uma sessão de autógrafos, ela é confrontada por uma colega de infância, que lhe diz que seus personagens estão realmente assombrando as pessoas. Então, Emma decide voltar à sua cidade natal para entender o que está acontecendo e começa a ter visões com Marianne, a bruxa que ela mesma criou.

Altered Carbon (2018), Laeta Kalogridis No século 25, a consciência pode ser digitalizada em um pequeno disco e transferida de um corpo para outro. Como as trocas são caras, apenas os mais ricos fazem o procedimento e nunca morrem. Takeshi Kovacs é um antigo guerreiro rebelde que teve sua consciência congelada. Após 250 anos, ele recebe um novo corpo e retorna à vida com a missão de resolver um assassinato. Caso consiga desvendar o mistério, ele ganhará uma nova chance de viver.

A Maldição da Residência Hill (2018), Mike Flanagan Em 1992, o casal Hugh e Olivia se muda com os cinco filhos para a mansão Hill. O objetivo deles é reformar a casa para vendê-la depois por um preço mais alto. Mas, situações sobrenaturais ocorrem frequentemente no lugar, perturbando a família. Anos depois, a caçula da família se suicida após revisitar a residência. Então, os irmãos decidem voltar ao local para entender o que aconteceu.

The Rain (2018), Jannik Tai Mosholt Seis anos após um vírus brutal ter eliminado quase toda a população da Escandinávia, dois irmãos dinamarqueses, Simone e Rasmus, decidem sair da segurança de seu bunker para verificar o que se passa do lado de fora. Em meio aos escombros, eles encontram um outro grupo de jovens sobreviventes. Juntos, eles peregrinam por terras devastadas, tentando encontrar comida e abrigo.

O Bosque (2017), Delinda Jacobs Jennifer Lenoir, uma adolescente de 16 anos, desaparece no meio da noite, após entrar na floresta próxima à sua aldeia, no interior da França. A investigação é liderada pelo capitão da polícia Gaspard Deker e pela agente Virginie Musso, que conhecia bem a garota. Eles recebem a ajuda de Eve, uma mulher solitária que viveu uma experiência traumática no mesmo bosque.

The Sinner (2017), Antonio Campos, Tucker Gates e Brad Anderson Cora Tanetti leva uma vida feliz ao lado de sua família até que, durante um ataque de raiva, ela assassina um homem na praia. Após ser presa, Cora afirma nunca ter visto a vítima antes e não consegue explicar por que o matou. Para desvendar a mente de Cora, o detetive Harry Ambrose pede que ela faça sessões de hipnose. Aos poucos, ela relembra os episódios traumáticos de seu passado.

Twin Peaks: The Return (2017), David Lynch A série dá sequência à história iniciada em “Twin Peaks”, lançada em 1991, que acompanhava a jornada do agente Dale Cooper para desvendar um brutal assassinato em uma pacata cidade interiorana. Neste retorno, Cooper está preso no Black Lodge, uma realidade paralela, e finalmente encontra uma forma de voltar ao mundo real. Enquanto isso, o delegado Hawk tenta solucionar os novos mistérios que surgem na cidade.

Stranger Things (2016), Matt e Ross Duffer Em novembro de 1983, na pequena cidade de Hawkins, o garoto Will, de apenas 12 anos, desaparece misteriosamente. Logo, o xerife Jim Hooper inicia uma operação para encontrá-lo. Mas, os amigos de Will decidem procurá-lo por conta própria e, durante a busca, conhecem Eleven, uma garota com poderes telecinéticos que diz saber onde o garoto desaparecido está.