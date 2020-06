10 filmes da Netflix e Amazon Prime Video para deixar a vida mais leve no segundo semestre

Com todas as dificuldades que assombraram o mundo no primeiro semestre, só nos resta torcer para que o resto do ano nos traga algum alívio. E, para deixar os dias um pouco mais leves, a Bula reuniu em uma lista dez indicações de filmes: cinco da Netflix e cinco do Amazon Prime Video, os dois serviços de streaming mais populares do país. Entre os selecionados, destacam-se “Lady Bird — A Hora de Voar” (2018), de Greta Gerwig; e “Uma Beleza Fantástica” (2016), dirigido por Simon Aboud. Todos os longas foram bem-avaliados pela crítica especializada em cinema e pelos usuários. Estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Amazon Prime Video

A Maratona de Brittany (2019), Paul Downs Colaizzo Aos 27 anos, Brittany Forgler leva uma vida totalmente desregrada, com muitas festas, bebidas e relacionamentos tóxicos. Em uma visita ao médico, ela tenta conseguir uma receita de antidepressivo, mas acaba ouvindo que precisa criar hábitos saudáveis para melhorar de vida. Sem dinheiro para ir à academia, ela decide começar a correr no quarteirão de casa. Após alguns treinos, ela tem uma ideia ainda mais ousada: participar da maratona de Nova York.

Parque de Meditação (2019), Mina Shum Maria e Bing Whang são um casal chinês que se mudou para o Canadá há quatro décadas. Maria dedicou toda sua vida ao casamento e à criação dos filhos, mas vê tudo desmoronar quando encontra uma peça íntima de outra mulher na calça de Bing. Diante da traição, Maria percebe quão dependente do marido ela se tornou ao longo dos anos. Então, incentivada pela filha Ava, ela decide fazer algo para si mesma.

Lady Bird — A Hora de Voar (2018), Greta Gerwig Christine McPherson é uma adolescente que vive em Sacramento, na Califórnia, e se autodenomina “Lady Bird”. Ela está no último ano do ensino médio e diz que seu sonho é ingressar em uma prestigiada universidade, de preferência em uma cidade grande, e abandonar Sacramento. Mas, a família de Christine enfrenta muitas dificuldades financeiras e sua mãe diz que não irá apoiá-la na mudança.

Azmaish: A Journey Through the Subcontinent (2017), Sabiha Sumar Neste documentário, a diretora paquistanesa Sabiha Sumar e o ator indiano Kalki Koechlin fazem uma viagem inspiradora entre a Índia e o Paquistão, explorando as complexas relações entre os dois países, que são envolvidos em vários conflitos, mas compartilham laços históricos e culturais. Eles também entrevistam políticos e civis de ambas as nações, trazendo diferentes visões sobre o cenário atual.

Boyhood: Da Infância à Juventude (2014), Richard Linklater O filme é centrado em Mason, um garoto cujos pais se divorciam. A trama narra a vida do menino durante um período de 12 anos, da infância à juventude, mostrando a relação dele com os pais conforme vai amadurecendo. Como o filme foi gravado ao longo desses 12 anos, é possível, literalmente, assistir ao garoto crescer diante da tela, enquanto enfrenta descobertas, novas experiências e conflitos.

Netflix

Sementes Podres (2018), Kheiron Waël é um trambiqueiro que vive aplicando pequenos golpes em Paris. Quando um de seus golpes dá errado, ele se vê obrigado a trabalhar voluntariamente para Victor, que tem uma ONG que cuida de adolescentes excluídos do sistema escolar. Embora relutante no início, Waël logo se vê responsável por um grupo de seis adolescentes infratores. A convivência com os jovens transformará a vida do golpista.

Up Among The Stars (2018), Zoe Berriatúa Victor é um diretor de cinema passando por uma fase difícil: além de ter perdido a esposa recentemente, ele está desempregado e precisa cuidar sozinho de seu filho de 9 anos, Ingmar. Tudo isso faz com que Victor mergulhe em uma depressão. Seus únicos momentos de felicidade acontecem quando conta histórias para Ingmar, baseadas nos roteiros que ele sonha em dirigir no futuro. Juntos, eles visitam os lugares onde Victor deseja filmar suas histórias.

A Fabulosa Gilly Hopkins (2016), Stephen Herek Gilly Hopkins é uma incontrolável garota de 12 anos, que passa por diferentes lares adotivos durante a vida. Ao ser enviada para a estranha casa dos Trotters, ela arquiteta um plano para roubar dinheiro e fugir para encontrar sua mãe biológica. Mas, quando finalmente conhece sua verdadeira família, Gilly percebe o quanto sente falta de Maime Trotter, sua mãe adotiva. O filme é baseado no livro homônimo de Katherine Paterson.

Uma Beleza Fantástica (2016), Simon Aboud Bella Brown é uma jovem bibliotecária que sonha em escrever livros infantis. Seu vizinho, o velho Alfie, arma para que ela seja despejada da casa onde vive por não cuidar do jardim. E, para continuar vivendo ali, ela tem que organizar o jardim em até 30 dias. Nesse trabalho, ela conta com a ajuda de Vernon, o funcionário de Alfie, e começa a se aproximar do vizinho rabugento. Curiosamente, nasce entre os dois uma amizade inspiradora.